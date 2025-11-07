हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव: योगी आदित्यनाथ ने किसे बताया खानदानी लुटेरा? बोले- 'ये लोग नौकरी क्या देंगे जो…'

Bihar Assembly Election 2025: योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है. बिहार का क्षेत्र यूपी से सटा है, यूपी में माफिया की क्या दुर्गति हुई है आप देख ही रहे होंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 07 Nov 2025 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के दूसरे चरण चरण के लिए प्रचार-प्रसार जारी है. शुक्रवार (07 नवंबर, 2025) को रक्सौल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की. इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए आरजेडी को निशाने पर लिया और जमकर हमला किया. 

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है. जिन्होंने आपकी जमीन हड़प ली हो वो नौकरी क्या देंगे? ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हों? ये केवल गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा देने का काम कर रहे हैं. इनके झूठ-फरेब में आने की आवश्यकता नहीं है." 

यूपी के मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा, "हमें तो एक संकल्प लेकर चलना है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर देंगे. हम भी आपसे कहने के लिए आए हैं."

'इन खानदानी लुटेरों को समर्थन नहीं करना है'

सीएम योगी ने कहा कि बिहार का क्षेत्र यूपी से सटा हुआ है. यूपी में माफिया की क्या दुर्गति हुई है आप देख ही रहे होंगे. कैसे गरीब की संपत्ति को कब्जा करने वाले माफिया हों, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले या किसी की बेटी का अपहरण करने वाले माफिया, यूपी में उसके लिए दो ही जगह रहती है, एक यमराज के घर जाने का टिकट, दूसरा उसने जो भी संपति लूट कर बनाई है उसको सरकार कब्जे में लेकर गरीब के लिए हवेली बनाने का काम करती है. इसलिए कहने आया हूं कि इन खानदानी लुटेरों को समर्थन नहीं करना है. 

बता दें कि बिहार में पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है. अब 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है. इसको लेकर बिहार के अलग-अलग जिलों में जोरशोर से बड़े नेताओं की जनसभाएं जारी हैं.

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 07 Nov 2025 02:13 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Yogi Adityanath Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
