हिजाब विवाद: आम्रपाली दुबे का नीतीश कुमार पर प्रतिक्रिया, 'सटीक कार्रवाई करनी चाहिए'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिजाब खींचे जाने के मामले में काफी विवादों में घिरे रहे. विपक्ष एक तरफ हमला करता रहा और कार्रवाई की मांग करता रहा तो इसी बीच अब भोजपुरी की एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने बड़ा बयान दिया है. पटना में बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी.

मीडिया ने सवाल किया कि बिहार में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींचा था. इस पर आम्रपाली दुबे ने कहा, "मैं हमेशा से विश्वास करती हूं कि आपका पहनावा आपकी चॉइस होती है. कुछ जगहें होती हैं तो उस जगह की भी अपनी कुछ गरिमा होती है. मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई चीज हुई है जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचा है तो उसके ऊपर सटीक कार्रवाई करनी चाहिए. इंसाफ मिलना चाहिए. मैं तो यही कहूंगी."

#WATCH | Patna, Bihar: On Nitin Nabin being elected as the BJP working President, Actress Amrapali Dubey says, "... I am happy to hear that he has become the party president. Upon reaching Patan, I am seeing his posters everywhere... My best wishes for him..."



On the Nitish… pic.twitter.com/nDOHJDd5UC — ANI (@ANI) December 24, 2025

'नितिन नबीन से मिलने की कोशिश करेंगे'

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर भी आम्रपाली दुबे ने प्रतिक्रिया दी. आम्रपाली दुबे ने मीडिया से कहा, "बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. हम जब पटना पहुंचे सब जगह हमारे पटना के नितिन नबीन जी का जब पोस्टर देख रहे थे… उनके अभिनंदन समारोह की तैयारी देख रहे थे तो बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था… मेरे कई दोस्त यहीं से हैं जिन्होंने मुझे उनकी यात्रा के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने राजनीति शुरू की और कैसे आज उनको ये जिम्मेदारी मिली है. शुभकामनाएं हैं. बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि उनसे मिलें. बिहार में भी एक फिल्म के लिए कुछ अच्छा हो हम सब ये कामना करेंगे."

बता दें कि जिस महिला चिकित्सक (नुसरत परवीन) का नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते समय हिजाब हटाने का प्रयास किया था उसने अभी तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है. ज्वाइनिंग के लिए 31 दिसंबर तक की तारीख है. अब देखना होगा कि वे नौकरी ज्वाइन करती हैं या नहीं.

