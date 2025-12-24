हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारहिजाब विवाद: आम्रपाली दुबे का नीतीश कुमार पर प्रतिक्रिया, 'सटीक कार्रवाई करनी चाहिए'

हिजाब विवाद: आम्रपाली दुबे का नीतीश कुमार पर प्रतिक्रिया, 'सटीक कार्रवाई करनी चाहिए'

Nitish Kumar Hijab Controversy: आम्रपाली दुबे बुधवार को पटना में मीडिया से बात कर रही थीं. इसी दौरान हिजाब विवाद को लेकर उनसे सवाल किया गया. पढ़िए उन्होंने क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 24 Dec 2025 09:54 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिजाब खींचे जाने के मामले में काफी विवादों में घिरे रहे. विपक्ष एक तरफ हमला करता रहा और कार्रवाई की मांग करता रहा तो इसी बीच अब भोजपुरी की एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने बड़ा बयान दिया है. पटना में बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी.

मीडिया ने सवाल किया कि बिहार में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींचा था. इस पर आम्रपाली दुबे ने कहा, "मैं हमेशा से विश्वास करती हूं कि आपका पहनावा आपकी चॉइस होती है. कुछ जगहें होती हैं तो उस जगह की भी अपनी कुछ गरिमा होती है. मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई चीज हुई है जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचा है तो उसके ऊपर सटीक कार्रवाई करनी चाहिए. इंसाफ मिलना चाहिए. मैं तो यही कहूंगी."

'नितिन नबीन से मिलने की कोशिश करेंगे'

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर भी आम्रपाली दुबे ने प्रतिक्रिया दी. आम्रपाली दुबे ने मीडिया से कहा, "बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. हम जब पटना पहुंचे सब जगह हमारे पटना के नितिन नबीन जी का जब पोस्टर देख रहे थे… उनके अभिनंदन समारोह की तैयारी देख रहे थे तो बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था… मेरे कई दोस्त यहीं से हैं जिन्होंने मुझे उनकी यात्रा के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने राजनीति शुरू की और कैसे आज उनको ये जिम्मेदारी मिली है. शुभकामनाएं हैं. बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि उनसे मिलें. बिहार में भी एक फिल्म के लिए कुछ अच्छा हो हम सब ये कामना करेंगे."

बता दें कि जिस महिला चिकित्सक (नुसरत परवीन) का नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते समय हिजाब हटाने का प्रयास किया था उसने अभी तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है. ज्वाइनिंग के लिए 31 दिसंबर तक की तारीख है. अब देखना होगा कि वे नौकरी ज्वाइन करती हैं या नहीं.

यह भी पढ़ें- बिहार: समस्तीपुर में BJP नेता की हत्या, कंप्यूटर की दुकान पर बदमाशों ने गोलियों से भूना

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 24 Dec 2025 09:51 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Amrapali Dubey Hijab Controversy BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
क्रिकेट
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
Advertisement

वीडियोज

नारा 'बेटी बचाओ'..काम 'दरिंदो कोबचाओ'? सिस्टम पर बड़ा सवाल!
BMC की 'मलाई'... साथ आए भाई!
2027 का रण, यूपी में क्या करेंगे ब्राह्मण?
Bollywood News: धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने इस फिल्म से लिया यू-टर्न (24.12.2025)
क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड बनाया | Vaibhav Suryavanshi | Cricket News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
क्रिकेट
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
ओटीटी
Mohanlal Films On OTT: ओटीटी पर यहां स्ट्रीम हो रहीं मोहनलाल की ये 7 हिट थ्रिलर फिल्में, 'वृषभ' से पहले ही निपटा लें
ओटीटी पर यहां स्ट्रीम हो रहीं मोहनलाल की ये 7 हिट थ्रिलर फिल्में, 'वृषभ' से पहले ही निपटा लें
ट्रेंडिंग
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
यूटिलिटी
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget