बिहार के कई जिलों में आज (गुरुवार) सुबह से ही मौसम खराब है. रुक-रुक कर अलग-अलग जिलों में वर्षा हो रही है. तेज हवाएं भी चल रही हैं. वर्षा और हवा के चलते पटना के गांधी में रावण वध से पहले ही करीब 3.30-4.00 बजे के आसपास रावण का पुतला क्षतिग्रस्त हो गया. रावण दहन से पहले ही उसका सिर टूट कर झुक गया.

दूसरी ओर सुपौल में भी मौसम खराब है. सुपौल स्थित गांधी मैदान में विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक हुई मूसलाधार बारिश के चलते आयोजन में बाधा उत्पन्न हो गया है. रावण और मेघनाथ के पुतले को हाइड्रा मशीन की मदद से खड़ा किया ही जा रहा था कि तेज बारिश शुरू हो गई.

बारिश के चलते पुतलों को प्लास्टिक से ढंकना पड़ा ताकि वो खराब न हो. हालांकि, पूजा समिति के सदस्यों का उत्साह बारिश से कम नहीं हुआ. समिति के सदस्य ललन चौधरी ने कहा, "बारिश हो या तूफान, रावण तो हर हाल में जलेगा, चाहे जैसे भी जले." स्थानीय लोग भी बारिश के बावजूद सुपौल के गांधी मैदान में जुटे रहे.

मौसम विभाग की ओर से पहले ही दी गई थी चेतावनी

बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था. आज राज्य के चार जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. वहीं पूर्वी इलाके के लगभग सभी जिले भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा में भी बारिश की संभावना जताई गई है.

मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, नालंदा और पटना में कई जगहों पर वर्षा की संभावना जताई गई थी. अलर्ट जारी किया गया था कि इन जिलों में पूरे दिन बादल छाया रहेगा. वर्षा भी होती रहेगी.

