बिहार के अलग-अलग जिलों में आज (गुरुवार) रावण वध की पूरी तैयारी हो चुकी है. बीते दो दिनों से मौसम बदला हुआ है जिसके चलते बारिश भी हुई है. ऐसे में कई जगहों पर रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का जो पुतला था उसे थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन समय रहते इसे ठीक कर लिया गया है.

पटना में पांच बजे के बाद कभी भी हो सकता है रावण वध

हर साल की तरह इस बार भी पटना के गांधी मैदान में रावण वध होगा. गांधी मैदान में काफी भीड़ होती है इसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. समय की बात करें तो पांच बजे के बाद कभी भी रावण वध हो सकता है. सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समारोह में हिस्सा लेंगे.

सुपौल, छपरा, समस्तीपुर और सहरसा का समय देखें

सुपौल के गांधी मैदान में रावण वध होगा. इसका समय शाम के 6 बजे रखा गया है. वहीं छपरा की बात करें तो शाम के 5.30 बजे के आसपास रावण वध होगा. इसके लिए राजेंद्र स्टेडियम में तैयारी की गई है. बात समस्तीपुर की करें तो शाम के 5 बजे समारोह होना है. हाउसिंग बोर्ड मैदान में रावण वध होगा. सहरसा में रावण वध का समय 5 बजे के बाद का है. पूरब बाजार स्थित सहरसा कॉलेज परिसर में इसकी तैयारी की गई है.

रोहतास, मधेपुरा और बांका में कितने बजे होगा रावण दहन?

बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत रानीटिकर में रावण वध का कार्यक्रम होना है. शाम के करीब 6:30 बजे यह होगा. हालांकि यह भी जानकारी दी गई है कि बारिश होने पर समय आगे-पीछे हो सकता है. रोहतास में शाम के 6 बजे होगा रावण दहन होगा. मधेपुरा में रावण वध का समय 5.30 बजे का है. रेलवे कॉलोनी में रावण दहन होना है. अन्य जिलों में भी करीब-करीब इसी के आसपास का समय तय किया गया है.

भीड़ में जाने से पहले नोट कर लें ये बातें

पटना जिला प्रशासन की ओर से भीड़ को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है. नीचे पढ़ें.

घर से निकलते समय अपने बच्चों के पॉकेट में नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य रखें.

मेले में बच्चों का हाथ कभी न छोड़ें. उन्हें इधर-उधर जाने न दें. महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें.

अफवाह न फैलाएं और न ही उस पर ध्यान दें. शांति बनाए रखें.

मेले में पटाखे एवं ज्वलनशील पदार्थ साथ न ले जाएं.

मेले में सड़क पर धीरे-धीरे जाएं, कतारबद्ध होकर जाएं, जल्दबाजी न करें.

इमरजेंसी मार्ग को कभी अवरुद्ध न करें.

सुरक्षा जांच आपके एवं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक है. अतः सुरक्षा जांच में सहयोग करें.

