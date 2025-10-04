हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में भारी बारिश का कहर, पटना सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, पढ़ें अपने शहर का हाल

बिहार में भारी बारिश का कहर, पटना सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, पढ़ें अपने शहर का हाल

Bihar Weather: बिहार में 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने दरभंगा, मधुबनी और वैशाली में रेड अलर्ट जारी कर दिया है. तापमान 5 डिग्री तक गिर गया है. वज्रपात की आशंका जताई गई.

By : परमानंद सिंह | Updated at : 04 Oct 2025 07:13 AM (IST)
अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही बिहार का मौसम पूरी तरह बदल चुका है. राज्यभर में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, सात अक्टूबर तक राज्य में बारिश की सक्रियता बनी रहेगी. शनिवार 4 अक्टूबर को भी दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और कई जिलों में भारी वर्षा के आसार हैं.

लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहावना तो हो गया है, लेकिन जलजमाव और बिजली गिरने की आशंका ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

15 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज 15 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इनमें वैशाली, दरभंगा और मधुबनी को रेड अलर्ट पर रखा गया है. यहां 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने की संभावना है. इसके साथ ही वज्रपात का भी खतरा जताया गया है. सुपौल, मुजफ्फरपुर और सारण जिलों में भी बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है. राजधानी पटना, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सिवान और गोपालगंज में भी तेज बारिश, मेघ गर्जन और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के ज्यादातर इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.

पटना सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

बीते शुक्रवार को भी पटना सहित कई जिलों में दिनभर बारिश होती रही. हालांकि दोपहर से पहले भारी बारिश दर्ज नहीं हुई, लेकिन उसके बाद कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया. भोजपुर, सिवान, बक्सर, कैमूर, पश्चिम चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद और गया में देर शाम तक झमाझम बारिश हुई. बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो गोपालगंज में सबसे अधिक 49.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. वहीं रोहतास में 43, नवादा में 42.8, सहरसा में 40, अरवल में 36.8, बांका में 36, जमुई में 30.2, गया में 28 और औरंगाबाद में 27.6 मिलीमीटर बारिश हुई.

कल अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री दर्ज किया गया

लगातार हो रही वर्षा ने तापमान पर भी असर डाला है. पिछले दो दिनों में राज्य के औसत तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. पटना में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो गुरुवार की तुलना में 1.5 डिग्री कम था. बाल्मीकि नगर में सबसे अधिक 31.7 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जबकि बक्सर में न्यूनतम 26.9 डिग्री रहा. औसत तापमान लगभग 29 डिग्री के आसपास बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.

Published at : 04 Oct 2025 07:13 AM (IST)
Heavy Rain Red Alert BIHAR NEWS BIHAR WEATHER
Embed widget