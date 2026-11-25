बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनकी सामाजिक न्याय की राजनीति को लेकर बहस के बीच रोहिणी आचार्य ने भावुक पोस्ट लिखी है. उन्होंने बुधवार (25 नवंबर) को एक पोस्टर शेयर कर लिखा- लालू यादव ने कभी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया. वे हर वर्ग, जाति, धर्म और समुदाय के लोगों का सम्मान करते थे. रोहिणी ने अपने सरनेम ‘आचार्य’ का उदाहरण देकर लालू पर जातिगत राजनीति करने के आरोपों को गलत बताया.

रोहिणी ने एक्स पर लिखा- उन पर (लालू यादव) जातिगत भेद का झूठा आरोप लगाने वालों से पूछा जाना चाहिए कि " क्या मेरे सरनेम की तरह किसी और ने अपने बच्चों के नाम के साथ दूसरी जाति का सरनेम जोड़ा है ?"

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आगे रोहिणी ने अपनी पोस्ट में बताया कि उनका सरनेम उनके पिता ने रखा था. उनके जन्म के समय पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉ. कमला अचारी उनकी देखरेख कर रही थीं. डॉ. अचारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की अध्यक्ष थीं. रोहिणी के मुताबिक, डॉ. अचारी ने उनकी डिलीवरी की फीस नहीं ली थी. उन्होंने लालू यादव से कहा था कि अगर वे अपनी बेटी को उनका सरनेम देंगी तो यह उनके लिए गर्व की बात होगी. इसके बाद लालू ने बेटी का नाम ‘रोहिणी अचारी’ रखा. रोहिणी ने बताया कि बाद में बड़े होने पर दोस्तों के कहने, मजाक करने और बदलते दौर के हिसाब से " अचारी " सरनेम को " आचार्य / आचार्या " कर दिया.

लालू जी सबके हैं .. लालू जी ने कभी जाति की राजनीति नहीं की और ना ही कभी जातिगत भेद किया , हर वर्ग, जाति, धर्म और समुदाय का मान - सम्मान कर हमेशा सबके अधिकारों एवं भागीदारी का ख्याल रखा। सामाजिक-आर्थिक न्याय के उनके प्रयास कभी एक जाति तक सीमित नहीं रहे। यदि उनकी सोच जाति के दायरे में होती, तो मेरा सरनेम "आचार्य" नहीं होता l उन पर जातिगत भेद का झूठा आरोप लगाने वालों से पूछा जाना चाहिए कि " क्या मेरे सरनेम की तरह किसी और ने अपने बच्चों के नाम के साथ दूसरी जाति का सरनेम जोड़ा है ?" .. जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरा सरनेम पापा ने उस ज़माने की प्रख्यात डॉक्टर व् पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की प्रसूति व् स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्षा डॉ.कमला अचारी जी के नाम पर रखा , जिनकी डॉक्टरी देख - रेख में मेरा जन्म हुआ, डॉक्टर अचारी ब्राह्मण जाति से आती थीं और पापा का बहुत सम्मान करती थीं , परस्पर सम्मान ऐसा था कि मेरे जन्म के समय डॉ. अचारी ने अपनी फीस तक नहीं ली थी और पापा से कहा था कि "आप अगर अपनी बेटी को मेरा सरनेम दें तो मेरे लिए सौभाग्य व् गर्व की बात होगी" .. पापा ने उनका मान रखते हुए मेरे नाम में "अचारी " सरनेम जोड़ा और "रोहिणी नक्षत्र" में जन्म होने की वजह से मेरा नाम "रोहिणी अचारी " रखा , बड़े होने के बाद दोस्तों के कहने, मजाक करने , पर और बदलते दौर के हिसाब से मैंने " अचारी " सरनेम को " आचार्य / आचार्या " कर दिया.. — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 25, 2026

बोलीं- लालू ने सभी वर्गों का सम्मान किया

रोहिणी ने कहा कि लालू यादव की सोच कभी जाति तक सीमित नहीं रही. उन्होंने हर वर्ग और समुदाय के अधिकारों और भागीदारी का ध्यान रखा. रोहिणी ने सवाल किया कि जो लोग लालू पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हैं, क्या उन्होंने कभी अपने बच्चों के नाम के साथ दूसरी जाति का सरनेम जोड़ा है? उन्होंने कहा कि लालू सबके हैं और उनके सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रयास किसी एक जाति के लिए नहीं थे.

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