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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारस्कॉर्पियो को छत पर किया पार्क, आनंद महिंद्र बोले- 'मुझे चिंता है कि…'

स्कॉर्पियो को छत पर किया पार्क, आनंद महिंद्र बोले- 'मुझे चिंता है कि…'

छत पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह मामला बिहार के गोपालगंज का है. आनंद महिंद्रा ने कहा कि स्कॉर्पियो कहीं भी चढ़ सकती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सच हो गया.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Sep 2026 04:58 PM (IST)
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बिहार के गोपालगंज से कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें यह दिख रहा था कि एक स्कॉर्पियो को क्रेन की मदद से छत पर उतारा जा रहा है. आसपास के लोगों ने इसका वीडियो बनाया तो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. यह वीडियो आनंद महिंद्रा तक पहुंचा तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी.

आनंद महिंद्रा ने बीते मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को इस वीडियो को लेकर अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया और मजाकिया अंदाज में कहा, "इसे कहते हैं पार्किंग को एक अलग लेवल पर ले जाना…"

आनंद महिंद्रा को क्यों हुई चिंता?

अपने एक्स पोस्ट में दूसरी ओर आनंद महिंद्रा ने चिंता भी जताई है. उन्होंने कहा, "मुझे चिंता है कि क्या छत इतना वजन सहन करने के लिए बनी थी?" उन्होंने लोगों से अपील की  कि इसे अपने घर पर ना आजमाएं."

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'स्कॉर्पियो कहीं भी चढ़ सकती है, लेकिन…'

आनंद महिंद्रा ने कहा कि उन्हें हमेशा से ये तो पता था कि स्कॉर्पियो कहीं भी चढ़ सकती है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही सच हो गया. 

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट के मुताबिक पूरा मामला गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र के मीरा टोला का है. यहां के रहने वाले मनोज यादव इजराइल में काम करते हैं. उन्होंने नई स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदी थी. मनोज यादव जब विदेश गए तो एक ड्राइवर को रखा गया लेकिन बाद में वो भी विदेश चला गया. इसके बाद गाड़ी चोरी न हो जाए इसलिए परिवार ने फैसला लिया कि उसे घर की छत पर ही क्यों नहीं रख दिया जाए. ऐसा करने के बाद अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इसे शेयर कर रहे हैं. इतना वायरल हुआ कि आनंद महिंद्रा ने भी देख लिया.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Sep 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Gopalganj Anand Mahindra BIHAR NEWS
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