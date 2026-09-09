स्कॉर्पियो को छत पर किया पार्क, आनंद महिंद्र बोले- 'मुझे चिंता है कि…'

बिहार के गोपालगंज से कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें यह दिख रहा था कि एक स्कॉर्पियो को क्रेन की मदद से छत पर उतारा जा रहा है. आसपास के लोगों ने इसका वीडियो बनाया तो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. यह वीडियो आनंद महिंद्रा तक पहुंचा तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी.

आनंद महिंद्रा ने बीते मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को इस वीडियो को लेकर अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया और मजाकिया अंदाज में कहा, "इसे कहते हैं पार्किंग को एक अलग लेवल पर ले जाना…"

आनंद महिंद्रा को क्यों हुई चिंता?

अपने एक्स पोस्ट में दूसरी ओर आनंद महिंद्रा ने चिंता भी जताई है. उन्होंने कहा, "मुझे चिंता है कि क्या छत इतना वजन सहन करने के लिए बनी थी?" उन्होंने लोगों से अपील की कि इसे अपने घर पर ना आजमाएं."

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'स्कॉर्पियो कहीं भी चढ़ सकती है, लेकिन…'

आनंद महिंद्रा ने कहा कि उन्हें हमेशा से ये तो पता था कि स्कॉर्पियो कहीं भी चढ़ सकती है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही सच हो गया.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट के मुताबिक पूरा मामला गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र के मीरा टोला का है. यहां के रहने वाले मनोज यादव इजराइल में काम करते हैं. उन्होंने नई स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदी थी. मनोज यादव जब विदेश गए तो एक ड्राइवर को रखा गया लेकिन बाद में वो भी विदेश चला गया. इसके बाद गाड़ी चोरी न हो जाए इसलिए परिवार ने फैसला लिया कि उसे घर की छत पर ही क्यों नहीं रख दिया जाए. ऐसा करने के बाद अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इसे शेयर कर रहे हैं. इतना वायरल हुआ कि आनंद महिंद्रा ने भी देख लिया.

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