बिहार: सरकारी स्कूल में 'डिस्को', मुंह में सिगरेट, 'पिस्टल' लहराई

बिहार के सरकारी स्कूल का एक हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है. मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड के मध्य विद्यालय (मवि) हरिपुर गौड़ी टोल परिसर में जन्माष्टमी के अवसर पर ना सिर्फ ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ बल्कि डांस करने वाली लड़की ने सिगरेट तक का इस्तेमाल किया. वीडियो वायरल होने के बाद बीते मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को डीईओ को एक्शन लेना पड़ा.

वायरल वीडियो जन्माष्टमी के दिन का बताया जा रहा है. जो वीडियो सामने आया है उसमें यह दिख रहा है कि ऑर्केस्ट्रा के दौरान एक डांसर हाथ से पिस्टल लहरा रही है और वो सिगरेट पी रही है. पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पिस्टल नकली है. उसे पुलिस ने जब्त कर लिया.

डीईओ ने जारी किया आदेश

मामले के सामने आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) ने एक्शन लिया है. बीते मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को आदेश जारी किया गया कि विभागीय निर्देश एवं आदेश के बिना विद्यालय परिसर में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यपक न दें.

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मामले को लेकर थानाध्यक्ष ने क्या कहा?

कलुआही थानाध्यक्ष पायल भारती ने बताया कि प्रसारित वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कथित नर्तकी को थाना बुलाकर सत्यापन किया गया. थानाध्यक्ष पायल भारती ने बताया कि पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि पिस्टल असली नहीं थी, बल्कि वह एक सिगरेट लाइटर था. इसके बावजूद पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है.

उन्होंने कहा कि नर्तकी और कार्यक्रम आयोजकों को ऐसी हरकत दोबारा नहीं करने की चेतावनी दी गई है. थानाध्यक्ष ने बताया कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी विद्यालय परिसर में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम की अनुमति पूजा कमेटी को शिक्षा विभाग से मिली थी या नहीं. इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को पत्र लिखा गया है.

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