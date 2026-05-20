इश्क वाला लव! पंचायत में नहीं बनी बात तो गोपालगंज में टावर पर चढ़ी प्रेमिका, बोली- शादी करवाओ…

प्यार में जब पंचायत के फैसले से बात नहीं बनी तो एक प्रेमिका मोबाइल टावर पर चढ़ गई. मामला गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के जनटोली गांव का है. हाई-वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए टावर के नीचे भारी भीड़ जमा हो गई.

बैकुंठपुर की रहने वाली सिंधु कुमारी का पिछले एक साल से अमरजीत कुमार के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा है. हालांकि दोनों के इस रिश्ते से परिवार के लोग खुश नहीं हैं. बात को सुलझाने और मामले के निपटारा को लेकर गांव में कई बार पंचायत हुई लेकिन बात नहीं बनी. एक साल के भीतर कई बार पंचायत हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हो सकी.

'शादी की बात पक्की होगी तब उतरूंगी'

हाल ही में एक बार फिर पंचायत बैठी थी लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला. इश्क वाले लव में पड़ी सिंधु कुमारी बुधवार (20 मई, 2026) को गांव के ही एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई. नीचे खड़े लोग लगातार सिंधु को समझाते रहे लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी. अपनी मांग पर अड़ी रही कि जब तक अमरजीत से मेरी शादी की बात पक्की नहीं होती मैं नीचे नहीं उतरूंगी.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव के एनकाउंटर वाले सवाल पर ललन सिंह का बड़ा बयान, 'संदेश है कि...'

बुलानी पड़ी पुलिस

युवती जब टावर से नीचे नहीं उतरी तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी. खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. खबर लिखे जाने तक पुलिस और गांव के लोग युवती को टावर से नीचे उतरने के लिए समझाने में लगे थे. साथ ही लड़का पक्ष को भी मौके पर बुलाने का प्रयास हो रहा था ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके.

फिलहाल, इलाके में यह घटना हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. बता दें कि मोबाइल टावर पर चढ़ने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इन दिनों इस तरह की घटनाएं बिहार के अलग-अलग जिले से सामने आ रही है. लोग इसे बेवकूफी भी बता रहे हैं. वहीं जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव बोले एक जाति का हो रहा एनकाउंटर, अब BJP ने दे दिया जवाब, जानिए क्या कुछ कहा