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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMadhubani News: बिहार के मधुबनी में उधना एक्सप्रेस में लगी आग, धू-धूकर जली बोगी, मची अफरातफरी

Madhubani News: बिहार के मधुबनी में उधना एक्सप्रेस में लगी आग, धू-धूकर जली बोगी, मची अफरातफरी

Madhubani News in Hindi: ट्रेन मधुबनी में प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर खड़ी थी. घटना में किसी के हताहत नहीं होने की सूचना है. हादसे का कारण अभी पता नहीं चला है कि यह कैसे हुआ है.

By : अजय धारी सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 28 May 2026 10:35 AM (IST)
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बिहार के मधुबनी में गुरुवार (28 मई, 2026) तड़के प्लेटफॉर्म पर खड़ी उधना एक्सप्रेस (Udhna Express) (गाड़ी संख्या- 22563) की एक बोगी (कोच संख्या-154788) में आग लग गई. यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर खड़ी थी. इसी दौरान अचानक आग लगी और इसकी एक बोगी धू-धूकर जलने लगी जिसके बाद अफरातफरी मच गई. कोच के अंदर की सीटें जलकर राख हो गईं.

हादसे का कारण नहीं चला पता

ट्रेन में आग लगने की सूचना पर सुरक्षाकर्मी और अधिकारी सहित अग्निशमन की गाड़ी भी पहुंची. अग्निशमन कर्मियों ने आग को फैलने से रोका. तुरंत ऐक्शन लेने से यह हुआ कि सिर्फ एक बोगी ही जली. अगर देर होती तो और भी बोगियां जल सकती थीं. बताया जाता है कि इस घटना में किसी के हताहत नहीं होने की सूचना है. हादसे का कारण अभी पता नहीं चला है कि यह सब कैसे हुआ है.

बता दें कि यह ट्रेन जयनगर पहुंचने के बाद जब मधुबनी आती है तो खाली रहती है. आने के बाद प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर खाली बोगी लगी रहती है. पुनः जब जयनगर से इसके खुलने का समय होता है तो ये कुछ देर पहले मधुबनी से चलकर जयनगर के लिए जाती है. 

यह भी पढ़ें- Patna News: पटना के बाढ़ में गंगा नदी में पलटी नाव, 2 लोगों की हुई मौत, 5 अब भी लापता

अधिकारियों ने लिया जायजा

घटना की सूचना पाकर समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ज्योति प्रकाश मिश्रा भी मधुबनी रेलवे स्टेशन पहुंचे. जली हुई बोगी का उन्होंने निरीक्षण किया. अधिकारियों से जानकारी ली. 

तीन साल पहले भी हो चुकी है घटना

मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश ने पत्रकारों को बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. चूक कहां हुई और घटना का कारण क्या है यह पूरी जांच के बाद ही कहा जा सकता है. आपको बता दें कि इससे पहले भी करीब तीन साल पहले खाली बोगी में आग लगने की घटना यहां हो चुकी है. ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से स्थानीय लोग सकते में हैं. अब जांच के बाद पता चलेगा कि आग कैसे लगी है.

यह भी पढ़ें- बकरीद पर ऐक्शन में सम्राट सरकार, सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश, कहा- 'किसी स्थान पर…'

Published at : 28 May 2026 10:28 AM (IST)
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Madhubani BIHAR NEWS Udhna Express
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