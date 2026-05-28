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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: पटना के बाढ़ में गंगा नदी में पलटी नाव, 2 लोगों की हुई मौत, 5 अब भी लापता

Patna News: पटना के बाढ़ में गंगा नदी में पलटी नाव, 2 लोगों की हुई मौत, 5 अब भी लापता

Patna News In Hindi: पटना से सटे बाढ़ में गंगा नदी में नाव हादसा हो गया. 14 लोगों से भरी नाव पलटने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अब भी लापता हैं.

By : आर्यन आनंद | Updated at : 28 May 2026 08:47 AM (IST)
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पटना से सटे बाढ़ में गुरुवार (28 मई) को गंगा नदी में बड़ा नाव हादसा हो गया. नाव पर कुल 14 लोग सवार थे. बीच नदी में नाव अचानक पलट गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. बाढ़ के एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया कि हादसे के बाद 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वहीं दो लोगों की डूबने से मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं.

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. अभी 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं. उनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है. प्रशासन मौके पर कैंप कर स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

(खबर अपडेट की जा रही है)

Published at : 28 May 2026 08:47 AM (IST)
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