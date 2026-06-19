UP से बिहार आई डांसर को बिहार में ठोक दिया, पसंदीदा गाना नहीं बजने पर बवाल

गोपालगंज के कटेया थाना क्षेत्र के पटूहा जमुनहा गांव में एक शादी समारोह के दौरान बीते गुरुवार (18 जून, 2026) की रात गोली चल गई. इस घटना में एक नर्तकी (थर्ड जेंडर) की गोली लगने से मौत हो गई. उसकी पहचान देवरिया जिले के सिसवा निवासी सोनू गोड के रूप में की गई है. पेट में गोली लगने से जान गई है.

पसंदीदा गाने को लेकर हुआ था विवाद

घटना के संबंध में बताया जाता है कि गुरुवार की रात महेंद्र कुशवाहा के यहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था. शादी में ऑर्केस्ट्रा की व्यवस्था थी. नाच-गाना चल रहा था. आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान पसंदीदा गाना बजाने को लेकर गांव के ही तीन युवकों और नर्तकी के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने नर्तकी के साथ मारपीट शुरू कर दी.

मारपीट के दौरान ही एक युवक ने नर्तकी के पेट में गोली मार दी. आनन-फानन में उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद ही पता चलेगा कि विवाद के पीछे का कारण पसंदीदा गाना ही है या कोई और कारण है.

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

कार्यक्रम के आयोजक देवरिया जिले के रहने वाले रामायण यादव ने बताया कि मामूली कहासुनी के बाद यह घटना हुई, जो बेहद दुखद है. उधर घटना की सूचना मिलते ही कटेया थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. इस मामले में पुलिस ने तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

बता दें कि बिहार में अक्सर शादी-ब्याह में ऑर्केस्ट्रा और नाच-गाने का आयोजन होते रहता है. हर्ष फायरिंग की खबर भी सामने आती रहती है. कई बार पहले भी विवाद में गोलीबारी और हत्या की घटना हो चुकी है.

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