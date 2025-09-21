हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'यह बिहार की अस्मिता का अपमान', तेजस्वी यादव की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी से भड़के गिरिराज सिंह

'यह बिहार की अस्मिता का अपमान', तेजस्वी यादव की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी से भड़के गिरिराज सिंह

Bihar Adhikar Yatra: वैशाली के महुआ में तेजस्वी यादव की सभा से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई. गिरिराज सिंह ने इसे बिहार की अस्मिता और देश की करोड़ों माताओं का अपमान बताया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Sep 2025 01:42 PM (IST)

बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. वैशाली जिले के महुआ में आयोजित तेजस्वी यादव की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया. इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हंगामा खड़ा कर दिया है. केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा की.

गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह बेहद शर्मनाक है कि एक बार फिर मंच से प्रधानमंत्री की मां को गालियां दी गईं. गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि यह वही मानसिकता है जो 1990 के दशक के जंगलराज की पहचान रही है और आज भी राजद नेताओं के व्यवहार में झलकती है.

कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवाना गलत बात

गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई थी और आज फिर लालू यादव के युवराज तेजस्वी यादव के मंच से वही शर्मनाक हरकत हुई है. यह साबित करता है कि उस दौर के संस्कार अभी भी तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हैं. उनके मंच से गालियां दी जाती हैं और वह चुप रहते हैं. यह अपमान है सिर्फ नरेंद्र मोदी की मां का नहीं, बल्कि बिहार की अस्मिता और देश की करोड़ों माताओं का.

चुनाव के परिणाम में होगा इनका हिसाब बराबर

उन्होंने आगे कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति के खिलाफ की गई टिप्पणी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की मातृशक्ति का अपमान है. जब कोई प्रधानमंत्री की मां का अपमान करता है तो वह हर भारतीय मां का अपमान करता है. यह बात बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. चुनाव के परिणाम में इन सबका हिसाब बराबर होगा.

राजद के लिए ऐसी घटनाएं साबित होगी नुकसानदेह- गिरिराज सिंह

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं चुनावी माहौल में राजद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग नाराजगी जता रहे हैं. भाजपा और जदयू ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोल रहे हैं.

इधर, विपक्षी दलों का कहना है कि नेताओं को अपने मंचों से अनुशासन बनाए रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी या नारेबाजी को तुरंत रोकना चाहिए. महुआ की इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार की राजनीति सभ्य संवाद की ओर बढ़ेगी या चुनावी माहौल में ऐसे विवाद ही हावी रहेंगे.

Published at : 21 Sep 2025 01:42 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Patepur News Giriraj Singh BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Turkey Relations: रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप, अब बनाया सरकारी मेहमान; क्या F-35 की डील के लिए तैयार?
रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप, अब बनाया सरकारी मेहमान; क्या F-35 की डील के लिए तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Turkey Relations: रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप, अब बनाया सरकारी मेहमान; क्या F-35 की डील के लिए तैयार?
रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप, अब बनाया सरकारी मेहमान; क्या F-35 की डील के लिए तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
हेल्थ
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget