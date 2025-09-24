पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपनी ही के बड़े नेताओं को घेरा है. प्रशांत किशोर के जरिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोपों पर नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला दिया है.

'ये लोग सामने आकर अपनी सफाई दें'

आरके सिंह ने कहा कि "जिन लोगों पर आरोप लगा है, वे सामने आकर अपनी सफाई दें. यदि उनके पास कोई सफाई नहीं है, तो उन्हें पद छोड़कर चले जाना चाहिए. पार्टी की छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता. 4-5 दिन हो गए अब तक किसी ने सफाई नहीं दी. इसका मतलब दाल में कुछ काला है."

उन्होंने कहा कि सफाई नहीं देने से पार्टी और सरकार की छवि धूमिल हो रही है. जनता को लग रहा है कि प्रशांत किशोर के जरिए लगाए गए आरोपों में दम है, तब ही ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं. अगर आरोप गलत हैं तो इन नेताओं को प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए.

वहीं उन्होंने कहा कि "डिप्टी सीएम को 7वीं फेल बताया जा रहा है. फर्जी डिग्री है यह कहा जा रहा तो आप दस्तावेज डिग्री दिखा दीजिए. हत्या का आरोपी बताया जा रहा है अगर नहीं हैं तो बताइए. प्रदेश अध्यक्ष पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लग रहा है. बताइये अपने कैसे गलत तरीके से हड़पा? आपको भी हत्या का आरोपी बताया जा रहा है इस पर बोलिए."

आरके सिंह ने कहा कि मंगल पांडे पर आरोप है कि करोड़ रुपया कमाए. उसकी कोई जानकारी नहीं दी. इन लोगों के पास सफाई नहीं है तो BJP को फैसला करना चाहिए कि सरकार में रहने आने का हक है या नहीं? अध्यक्ष पद पर बने रहने का हक है या नहीं.

मंत्री अशोक चौधरी पर क्या कहा?

आगे कहा कि "जदयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी पर नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वह सफाई नहीं देते हैं तो. 200 करोड़ का जमीन का मामला बताया जा रहा है. जनता में गलत मैसेज जा रहा है. चुनावी वर्ष में नुकसान हो जाएगा."

बता दें कि प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है. हर चीज में घूस लिया जाता है. कोई काम बिना पैसे के नहीं होता. कमीशनखोरी चरम पर है. जनता का खून चूसा जा रहा है. उन्होंने एनडीए के चार बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं.

