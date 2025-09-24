हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRK Singh: 'पद छोड़कर चले जाना...', भ्रष्टाचार के लगे आरोप तो अपने ही पार्टी नेताओं के खिलाफ उठे आरके सिंह

RK Singh: 'पद छोड़कर चले जाना...', भ्रष्टाचार के लगे आरोप तो अपने ही पार्टी नेताओं के खिलाफ उठे आरके सिंह

Former Union Minister RK Singh: आरके सिंह ने कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगा है, वे सामने आकर अपनी सफाई दें. यदि उनके पास कोई सफाई नहीं है, तो उन्हें पद छोड़कर चले जाना चाहिए.

By : शशांक कुमार | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 24 Sep 2025 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपनी ही के बड़े नेताओं को घेरा है. प्रशांत किशोर के जरिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोपों पर नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला दिया है.

'ये लोग सामने आकर अपनी सफाई दें'

आरके सिंह ने कहा कि "जिन लोगों पर आरोप लगा है, वे सामने आकर अपनी सफाई दें. यदि उनके पास कोई सफाई नहीं है, तो उन्हें पद छोड़कर चले जाना चाहिए. पार्टी की छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता. 4-5 दिन हो गए अब तक किसी ने सफाई नहीं दी. इसका मतलब दाल में कुछ काला है." 

उन्होंने कहा कि सफाई नहीं देने से पार्टी और सरकार की छवि धूमिल हो रही है. जनता को लग रहा है कि प्रशांत किशोर के जरिए लगाए गए आरोपों में दम है, तब ही ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं. अगर आरोप गलत हैं तो इन नेताओं को प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए.  

वहीं उन्होंने कहा कि "डिप्टी सीएम को 7वीं फेल बताया जा रहा है. फर्जी डिग्री है यह कहा जा रहा तो आप दस्तावेज डिग्री दिखा दीजिए. हत्या का आरोपी बताया जा रहा है अगर नहीं हैं तो बताइए. प्रदेश अध्यक्ष पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लग रहा है. बताइये अपने कैसे गलत तरीके से हड़पा? आपको भी हत्या का आरोपी बताया जा रहा है इस पर बोलिए."

आरके सिंह ने कहा कि मंगल पांडे पर आरोप है कि करोड़ रुपया कमाए. उसकी कोई जानकारी नहीं दी. इन लोगों के पास सफाई नहीं है तो BJP को फैसला करना चाहिए कि सरकार में रहने आने का हक है या नहीं? अध्यक्ष पद पर बने रहने का हक है या नहीं. 

मंत्री अशोक चौधरी पर क्या कहा?

आगे कहा कि "जदयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी पर नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वह सफाई नहीं देते हैं तो. 200 करोड़ का जमीन का मामला बताया जा रहा है. जनता में गलत मैसेज जा रहा है. चुनावी वर्ष में नुकसान हो जाएगा."

बता दें कि प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है. हर चीज में घूस लिया जाता है. कोई काम बिना पैसे के नहीं होता. कमीशनखोरी चरम पर है. जनता का खून चूसा जा रहा है. उन्होंने एनडीए के चार बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं. 

ये भी पढ़ें: Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?

Published at : 24 Sep 2025 07:43 AM (IST)
Tags :
Patna News RK Singh BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
'नाटो हवाई क्षेत्रों में घुसे रूसी विमान तो....', ट्रंप ने फिर दी चेतावनी, पुतिन पर भरोसे को लेकर कह दी ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
'भारत बहुत ही महत्वपूर्ण...', इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, इसी महीने पीएम मोदी को लगाया था फोन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भोजपुरी सिनेमा
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
कोई 38 तो कोई 35 की उम्र में भी कुंवारी है ये भोजपुरी एक्ट्रेस, ग्लैमर ऐसा कि फोटो देख फटी रह जाएंगी आंखें
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
ब्यूटी
Home Remedy for Pink Lips: काले होंठों पर चीनी में मिलाकर लगा लें ये 2 चीजें, कुछ ही दिनों में पिंक हो जाएंगे लिप्स
काले होंठों पर चीनी में मिलाकर लगा लें ये 2 चीजें, कुछ ही दिनों में पिंक हो जाएंगे लिप्स
ट्रेंडिंग
दोस्त हैं या जानी दुश्मन...फ्रेंड की शादी में ले आए नीला ड्रम, बारातियों में डर का माहौल; देखें वीडियो
दोस्त हैं या जानी दुश्मन...फ्रेंड की शादी में ले आए नीला ड्रम, बारातियों में डर का माहौल; देखें वीडियो
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget