हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?

Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?

Bihar Weather Update: राजधानी पटना सहित अधिकांश जिलो मैं वर्षा होने की प्रबल संभावना है. अधिकांश जगहों पर मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 24 Sep 2025 07:06 AM (IST)
सितंबर का अंतिम महीना चल रहा है. देश के कई राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों से मॉनसून के वापसी की स्थिति बन चुकी है, लेकिन बिहार में मॉनसून अभी सक्रिय रहने की संभावना है. आज बुधवार को दक्षिण बिहार में एक बार फिर मॉनसून के ज्यादा सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है. उत्तर पूर्व के जिले में भी झमाझम बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं.

अधिकांश जिलो मैं वर्षा होने की प्रबल संभावना

मौसम विभाग के जारी निर्देश के अनुसार आज दक्षिण बिहार के राजधानी पटना सहित अधिकांश जिलो मैं वर्षा होने की प्रबल संभावना है. तो गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर तो उत्तर पूर्व के सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी वर्षा के साथ अधिकांश जगहों पर मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है.

इसके अलावा दक्षिण बिहार के अन्य जिले जहानाबाद, नालंदा, पटना, अरवल, भोजपुर ,नवादा, भागलपुर और खगड़िया में भी माध्यम से लेकर अधिक वर्षा का पूर्वानुमान है. इन जिलों के कई जगहों पर मेघ गर्जन और बिजली चमकने की भी संभावना बन रही है. हलांकि उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में आज बुधवार को वर्षा की कम संभावना बन रही है और धूप के साथ उमस गर्मी बरकरार रहेगी. दक्षिण बिहार के भी पटना सहित अन्य जिलों में वर्षा के साथ उमस गर्मी भी महसूस होने की संभावना है.

बीते मंगलवार को दोपहर 12 बजे के बाद से पटना, वैशाली, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, भोजपुर में अधिक वर्षा दर्ज की गई तो 12 बजे के पहले सबसे अधिक सुपौल में 68 मिलीमीटर के साथ भारी वर्षा दर्ज की गई. वहीं किशनगंज में 55.4, नवादा 45.6, मधुबनी 30.4 ,नालंदा 28.4, पूर्णिया 26.5, समस्तीपुर 22.2, कटिहार 21.8, बांका 18.2, लखीसराय 16.2 और बेगूसराय 15.2 मिलीमीटर के साथ मध्यम स्तर की बरसात दर्ज की गई.

सबसे अधिक बाल्मीकिनगर में 36.02 डिग्री सेल्सियस

मंगलवार को दिन में पटना सहित कई जिले में वर्षा दर्ज हुई, लेकिन  दोपहर में तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं रहे और उमस भरी गर्मी बरकरार रही. राजधानी पटना में कोई परिवर्तन नहीं होते हुए 33.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जबकि सबसे अधिक बाल्मीकिनगर में 36.02 डिग्री सेल्सियस रहा. अधिकतर जिलों में 33 से 34 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया. सबसे कम तापमान बांका में 31.4 डिग्री सेल्सियस रहा. आज (बुधवार) को भी राज्य के तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है.

Published at : 24 Sep 2025 07:06 AM (IST)
