फाल्टा उपचुनाव: BJP की प्रचंड जीत पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, TMC के लिए कर दी 'भविष्यवाणी'

पश्चिम बंगाल की सरकार से ममता बनर्जी आउट हो गई हैं. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की हाई-प्रोफाइल फाल्टा (Falta) सीट पर उपचुनाव हुआ तो इस पर भी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई. नतीजों के बाद बीजेपी के नेता गदगद हैं. सोमवार (25 मई, 2026) को इस पर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी पर हमला बोला.

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, "फाल्टा में जो टीएमसी का उम्मीदवार था उसने कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन हो गया कि पुष्पा लड़ेगा नहीं… वो तो लड़ने से ही भाग रहा था. चौथे नंबर पर चला गया. टीएमसी में भगदड़ मची हुई है." शाहनवाज हुसैन ने टीएमसी के लिए एक तरह से भविष्यवाणी कर दी. उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस समाप्ती के रास्ते पर आगे बढ़ रही है.

'बंगाल की जनता ने जो सपना देखा वो पीएम मोदी कराएंगे पूरा'

बीजेपी नेता ने आगे कहा, "पश्चिम बंगाल में जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जनता में बहुत खुशी है… पूरे देश-दुनिया में संदेश गया है. बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री वहां पहुंच रही है. जो सपना बंगाल के लोगों ने देखा है, उसको प्रधानमंत्री मोदी पूरा करवाएंगे..."

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फाल्टा से देबांग्शु पांडा की हुई जीत

बता दें कि फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे बीते 24 मई को घोषित हुए थे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) देबांग्शु पांडा ने अपने विपक्षी माकपा के शंभु नाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के बड़े अंतर से मात दी. इस सीट पर कांग्रेस के अब्दुर रज्जाक मुल्ला मात्र 10 हजार वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे. टीएमसी के जहांगीर खान चौथे नंबर पर खिसक गए.

जानकारी हो कि फाल्टा विधानसभा सीट पर पूर्व में चुनावी गड़बड़ियों के मामले सामने आने के बाद री-पोलिंग का ऐलान किया गया था. टीएमसी के दिग्गज नेता और फाल्टा से प्रत्याशी जहांगीर खान ने कहा था कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे. हालांकि ईवीएम पर उनका नाम दिखाई दे रहा था.

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