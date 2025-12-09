Bihar: 2026 में महंगी हो सकती है बिजली, बिहार के सभी वर्गों पर बढ़ेगा बोझ, जानें क्या है कारण

Bihar Electricity News: नया साल 2026 बिहार के लोगों के लिए महंगा साबित हो सकता है. बिजली वितरण कंपनियों ने बिहार बिजली नियामक आयोग (BERC) को गैर-सब्सिडी वाले बिजली दरों में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है. अगर इसे मंजूरी मिल गई, तो हर घर, खेत और फैक्ट्री की बिजली महंगी हो जाएगी.

घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे बड़ा असर

बिजली कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा बोझ डालने का प्रस्ताव दिया है. वर्तमान में घरेलू उपभोक्ता 7.42 रुपये प्रति यूनिट देते हैं, जिसे बढ़ाकर 7.77 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है. यानी प्रति यूनिट 35 पैसे की बढ़ोतरी. कुटीर ज्योति, ग्रामीण घरेलू और शहरी घरेलू सभी श्रेणियों में यह बढ़ोतरी लागू होगी.

थोड़ी राहत यह है कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट से ऊपर की खपत पर 1.18 रुपये प्रति यूनिट की छूट का प्रस्ताव है, लेकिन बाकी सभी दरें बढ़ेंगी.

किसानों पर भी पड़ेगा सीधा असर

खेतों की सिंचाई के लिए बिजली दरें भी बढ़ाने का प्रस्ताव है. सिंचाई करने वाले किसानों के लिए सिंचाई दर 6.74 रुपये से बढ़ाकर 7.09 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है. इसका मतलब है कि अब खेतों की सिंचाई भी महंगी हो जाएगी.

उद्योगों और व्यापारिक इकाइयों पर दोहरा झटका

बिजली कंपनियों ने उद्योगों की दरें भी महंगी करने का प्रस्ताव दिया है. इससे छोटे से बड़े सभी उद्योग प्रभावित होंगे.

छोटे उद्योग: 7.79 - 8.14 रुपये प्रति यूनिट

बड़े उद्योग (11 केवी): 7.98 - 8.33 रुपये प्रति यूनिट

ऑक्सीजन प्लांट: 5.43 - 5.78 रुपये प्रति यूनिट

स्ट्रीट लाइटें: 9.03 - 9.38 रुपये प्रति यूनिट

इसके साथ ही व्हीलिंग चार्ज भी बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे खुले पहुंच (Open Access) वाले उपभोक्ताओं की लागत और बढ़ जाएगी.

सब्सिडी मिलेगी तो राहत

बिजली महंगी होगी या नहीं, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि बिहार सरकार कितनी सब्सिडी देती है. अगर सरकार पहले की तरह सब्सिडी जारी रखती है तो घरेलू उपभोक्ताओं पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि सब्सिडी कम कर दी गई तो कई उपभोक्ताओं का बिजली बिल दोगुना भी हो सकता है.

BERC ने इस बार जनता को मौका दिया है. लोग अपनी आपत्तियां ईमेल, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या पटना, गया और बेगूसराय में होने वाली सार्वजनिक सुनवाई में हिस्सा लेकर माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं.