'चुनाव आयोग क्या चाहता है, वह…', ज्ञानेश कुमार विवाद में JDU का बड़ा बयान
जेडीयू ने चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था बताया और कहा कि हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं. पढ़िए जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद ने और क्या कुछ कहा है.
एसआईआर पर जारी विवाद के बीच पक्ष-विपक्ष की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. विपक्षी दल अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें. एसआईआर को लेकर जारी घमासान पर जेडीयू की ओर से टिप्पणी की गई है.
जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद ने सोमवार (28 सितंबर, 2026) को SIR और चुनाव आयोग पर कहा, "देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है… और उस संवैधानिक संस्था के ऊपर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं. इसमें चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए या चुनाव आयोग क्या चाहता है, वह स्पष्ट करेगा."
दिल्ली: जदयू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद ने SIR और चुनाव आयोग पर कहा, "देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और उस संवैधानिक संस्था के ऊपर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसमें चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए या चुनाव आयोग क्या चाहता है, वह स्पष्ट करेगा।" pic.twitter.com/tZe8c5R6lI— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 28, 2026
बिहार की कानून-व्यवस्था पर भी चंदेश्वर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बहुत अच्छे ढंग से बिहार को चला रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सुशासन का फार्मूला था, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. घटनाएं घटती हैं और वह दुखद है. घटनाएं नहीं घटनी चाहिए. उससे हम लोग भी चिंतित होते हैं. सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है..."
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पटना में हुआ जोरदार प्रदर्शन
एसआईआर के मामले में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना में सोमवार को वामपंथी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया. गांधी मैदान से निकले प्रदर्शनकारियों ने जेपी गोलंबर होते हुए डाकबंगला चौराहे तक मार्च किया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. इससे पहले जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया गया था लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे. इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग भी किया और कई महिला एवं पुरुष प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.
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