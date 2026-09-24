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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'ज्ञानेश कुमार को फांसी हो' ECI विवाद पर सासंद पप्पू यादव का बड़ा बयान

'ज्ञानेश कुमार को फांसी हो' ECI विवाद पर सासंद पप्पू यादव का बड़ा बयान

बिहार के पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने SIR विवाद पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फांसी की सजा की मांग की है. उन्होंने कहा कि गरीबों के वोटों के साथ अपराध हुआ है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 24 Sep 2026 05:16 PM (IST)
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बिहार के पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने SIR विवाद पर CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कानून के अंदर कोई किसी को गोली तो मार नहीं सकता है, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए. गरीब के साथ और उसके वोट के साथ ज्ञानेश कुमार ने अपराध किया है. वहीं उन्होंने कहा कि मुकेश सैनी का गुस्सा स्वाभाविक है, इसलिए आप उनकी बातों पर मत जाए उनकी भावनाओं को देखें. गलत तरीके से चुनाव आयोग ने बिहार, बंगाल और आसाम की जनता को कमजोर किया है, इसलिए उसे फांसी होनी चाहिए. 

'अगर एक खून माफ हो, तो ज्ञानेश कुमार को गोली मार दें.'

दरअसल, एसआईआर के मामले में पर विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विवादित बयान देते हुए कहा कि 'हमको अगर एक खून माफ हो, देश का संविधान अगर इस चीज की इजाजत दे तो हम ज्ञानेश कुमार को गोली मार दें.'

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'हम लोग संविधान को मानते हैं, वरना खुद जाकर गोली मार देते'

वीआईपी नेता ने कहा कि आप देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. लाखों करोड़ रुपये चुनाव में खर्च किए जाते हैं. जनता का पैसा पानी में जा रहा है. बिहार में जनता ने मन बना लिया था कि सरकार बदलना है. आपने पैसे बांटे. जाति-धर्म देखकर बंगाल में 27 लाख वोट काटे गए. वहां बीजेपी की सरकार बनवा दी. हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं नहीं तो खुद जाकर गोली मार देते. 150 करोड़ जनता का ये देश है. इसके बाद सांसद पप्पू यादव ने भी ज्ञानेश कुमार की फांसी की सजा की मांग की है.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 24 Sep 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar BIHAR NEWS PAPPU YADAV
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