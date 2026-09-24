मोतिहारी में युवक की हत्या, दिल्ली रहता है परिवार, 10 दिन पहले आया था

बिहार के मोतिहारी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. बीते बुधवार (23 सितंबर, 2026) की रात वारदात को अंजाम दिया गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. युवक की पहचान छतौनी थाना क्षेत्र के बड़ा बरियारपुर वार्ड नंबर 45 निवासी विजय साहनी के पुत्र राजन कुमार के रूप में की गई है.

कांवरिया शिविर में युवक सेवा कर रहा था. युवक का परिवार दिल्ली में रहता है. मजदूरी करता है. परीक्षा देने के लिए करीब 10 दिन पहले राजन मोतिहारी आया था. इस बीच अनंत चतुर्दशी के मौके पर डाक बम कांवरिया सेवा शिविर में वह जुटा था.

सेवा शिविर से बुलाकर की गई हत्या

जानकारी के अनुसार, युवक को किसी बहाने सेवा शिविर से अलग बुलाया गया था. इसके बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही छतौनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तबतक राजन की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा.

यह भी पढ़ें- SIR पर भड़के मुकेश सहनी, '…तो ज्ञानेश कुमार को हम गोली मार दें'

क्या कहते हैं एसपी?

मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात की मानें तो आपसी विवाद में घटना हुई है. हालांकि विवाद क्या था इस पर बहुत कुछ अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को मोतिहारी के भवानीपुर मोहल्ला से गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. उधर जिस शख्स को हत्या के आरोप में पकड़ा गया है उसने खुद को नाबालिग बताया है. जांच के बाद पता चलेगा कि वह बालिग है या नहीं.

घटना के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. सेवा में जुटे इस तरह एक युवक की हत्या से इलाके में तरह-तरह की चर्चा है. अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: प्रशांत किशोर ने अनंत सिंह के चहेते को बनाया उम्मीदवार