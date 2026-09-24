गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमोतिहारी में युवक की हत्या, दिल्ली रहता है परिवार, 10 दिन पहले आया था

मोतिहारी में युवक की हत्या, दिल्ली रहता है परिवार, 10 दिन पहले आया था

मोतिहारी में युवक एक सेवा शिविर में जुटा था. शिविर से अलग बुलाकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या की गई है. मर्डर के आरोप में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : अरविंद कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मोतिहारी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. बीते बुधवार (23 सितंबर, 2026) की रात वारदात को अंजाम दिया गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. युवक की पहचान छतौनी थाना क्षेत्र के बड़ा बरियारपुर वार्ड नंबर 45 निवासी विजय साहनी के पुत्र राजन कुमार के रूप में की गई है. 

कांवरिया शिविर में युवक सेवा कर रहा था. युवक का परिवार दिल्ली में रहता है. मजदूरी करता है. परीक्षा देने के लिए करीब 10 दिन पहले राजन मोतिहारी आया था. इस बीच अनंत चतुर्दशी के मौके पर डाक बम कांवरिया सेवा शिविर में वह जुटा था. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
बिहार MLC चुनाव: प्रशांत किशोर ने अनंत सिंह के चहेते को बनाया उम्मीदवार
बिहार MLC चुनाव: प्रशांत किशोर ने अनंत सिंह के चहेते को बनाया उम्मीदवार
बिहार
छेड़छाड़ कांड: मंत्री अशोक चौधरी की बेशर्म टिप्पणी, 'PM-राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते'
छेड़छाड़ कांड: मंत्री अशोक चौधरी की बेशर्म टिप्पणी, 'PM-राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते'
बिहार
जमुई-समस्तीपुर पर चिराग ने बढ़ाई सम्राट की मुश्किल, बिहार सरकार से कर दी बड़ी मांग
जमुई-समस्तीपुर पर चिराग ने बढ़ाई सम्राट की मुश्किल, बिहार सरकार से कर दी बड़ी मांग
बिहार
Samastipur Jamui Case Live: 'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग

सेवा शिविर से बुलाकर की गई हत्या

जानकारी के अनुसार, युवक को किसी बहाने सेवा शिविर से अलग बुलाया गया था. इसके बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही छतौनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तबतक राजन की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा.

यह भी पढ़ें- SIR पर भड़के मुकेश सहनी, '…तो ज्ञानेश कुमार को हम गोली मार दें'

क्या कहते हैं एसपी?

मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात की मानें तो आपसी विवाद में घटना हुई है. हालांकि विवाद क्या था इस पर बहुत कुछ अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को मोतिहारी के भवानीपुर मोहल्ला से गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. उधर जिस शख्स को हत्या के आरोप में पकड़ा गया है उसने खुद को नाबालिग बताया है. जांच के बाद पता चलेगा कि वह बालिग है या नहीं.

घटना के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. सेवा में जुटे इस तरह एक युवक की हत्या से इलाके में तरह-तरह की चर्चा है. अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: प्रशांत किशोर ने अनंत सिंह के चहेते को बनाया उम्मीदवार

Published at : 24 Sep 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Motihari BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार MLC चुनाव: प्रशांत किशोर ने अनंत सिंह के चहेते को बनाया उम्मीदवार
बिहार MLC चुनाव: प्रशांत किशोर ने अनंत सिंह के चहेते को बनाया उम्मीदवार
बिहार
छेड़छाड़ कांड: मंत्री अशोक चौधरी की बेशर्म टिप्पणी, 'PM-राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते'
छेड़छाड़ कांड: मंत्री अशोक चौधरी की बेशर्म टिप्पणी, 'PM-राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते'
बिहार
जमुई-समस्तीपुर पर चिराग ने बढ़ाई सम्राट की मुश्किल, बिहार सरकार से कर दी बड़ी मांग
जमुई-समस्तीपुर पर चिराग ने बढ़ाई सम्राट की मुश्किल, बिहार सरकार से कर दी बड़ी मांग
बिहार
Samastipur Jamui Case Live: 'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Bollywood News: ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर का पहला लुक आउट, किससे हुई तुलना? (24.09.26)
नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?
सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?
बिहार
Samastipur Jamui Case Live: 'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
क्रिकेट
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
साउथ सिनेमा
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
विश्व
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
जनरल नॉलेज
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? जानें
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? देखें राज्यवार चार्ट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget