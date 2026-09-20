DUSU चुनाव रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह दिखाता है…'

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने तीन पदों पर जीत दर्ज की. एनएसयूआई (NSUI) को सूपड़ा साफ हो गया. एबीवीपी के यश डबास को अध्यक्ष पद पर जीत मिली. इस परिणाम पर अब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है. रविवार (20 सितंबर, 2026) को वे बेगूसराय में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे.

DUSU चुनाव में NSUI का सूपड़ा साफ होने पर प्रशांत किशोर ने कहा, "यह दिखाता है कि छात्रों में चाहे जितना भी गुस्सा हो… जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि बरसाती पानी से सिंचाई नहीं हो सकती है… इसके लिए आपको कैनल बनाने पड़ेंगे. समाज में बहुत गुस्सा है तो इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष के लोग जीतेंगे... उस गुस्से को आपको सकारात्मक तरीके से कहीं न कहीं चैनलाइज करना पड़ेगा, तभी आपको चुनाव में परिवर्तन दिखेगा."

इस सवाल पर कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) स्कूल ठीक करने के लिए एक मुहिम चला रही है. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "भाई स्कूल को तो शिक्षक ठीक करेंगे. सरकार ही ठीक करेगी. कोई पार्टी कैसे ठीक कर सकती है?"

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सम्राट चौधरी पर भी किया हमला

दूसरी ओर, बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर किए गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला किया. पीके ने मीडिया से कहा कि आप बिहार में कुछ बेहतर की उम्मीद मत करिए. जो खुद 7वीं फेल है, अपराधी है, किसी तरह कुर्सी पर पहुंचा है, उससे आप बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं तो दोष सम्राट चौधरी का नहीं, हमारा-आपका है.

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर चुनाव होना है. जेडीयू के विधायक अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के नेता नीरज कुमार के विरोध में हैं. प्रशांत किशोर से सवाल किया गया कि अनंत सिंह के विरोध से आपकी पार्टी को विधान परिषद चुनाव में फायदा होगा? इस पर पीके खुलकर बोलने से बचते नजर आए. पीके ने दो टूक में कहा, "हमको नहीं मालूम है."

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