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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारDUSU चुनाव रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह दिखाता है…'

DUSU चुनाव रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह दिखाता है…'

दिल्ली छात्रसंघ चुनाव के नतीजों पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बरसाती पानी से सिंचाई नहीं हो सकती है. जन सुराज के संस्थापक ने सीजेपी की मुहिम पर भी प्रतिक्रिया दी है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 20 Sep 2026 09:34 PM (IST)
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने तीन पदों पर जीत दर्ज की. एनएसयूआई (NSUI) को सूपड़ा साफ हो गया. एबीवीपी के यश डबास को अध्यक्ष पद पर जीत मिली. इस परिणाम पर अब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है. रविवार (20 सितंबर, 2026) को वे बेगूसराय में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे. 

DUSU चुनाव में NSUI का सूपड़ा साफ होने पर प्रशांत किशोर ने कहा, "यह दिखाता है कि छात्रों में चाहे जितना भी गुस्सा हो… जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि बरसाती पानी से सिंचाई नहीं हो सकती है… इसके लिए आपको कैनल बनाने पड़ेंगे. समाज में बहुत गुस्सा है तो इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष के लोग जीतेंगे... उस गुस्से को आपको सकारात्मक तरीके से कहीं न कहीं चैनलाइज करना पड़ेगा, तभी आपको चुनाव में परिवर्तन दिखेगा."

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इस सवाल पर कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) स्कूल ठीक करने के लिए एक मुहिम चला रही है. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "भाई स्कूल को तो शिक्षक ठीक करेंगे. सरकार ही ठीक करेगी. कोई पार्टी कैसे ठीक कर सकती है?"

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सम्राट चौधरी पर भी किया हमला

दूसरी ओर, बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर किए गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला किया. पीके ने मीडिया से कहा कि आप बिहार में कुछ बेहतर की उम्मीद मत करिए. जो खुद 7वीं फेल है, अपराधी है, किसी तरह कुर्सी पर पहुंचा है, उससे आप बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं तो दोष सम्राट चौधरी का नहीं, हमारा-आपका है.

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर चुनाव होना है. जेडीयू के विधायक अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के नेता नीरज कुमार के विरोध में हैं. प्रशांत किशोर से सवाल किया गया कि अनंत सिंह के विरोध से आपकी पार्टी को विधान परिषद चुनाव में फायदा होगा? इस पर पीके खुलकर बोलने से बचते नजर आए. पीके ने दो टूक में कहा, "हमको नहीं मालूम है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Sep 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
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