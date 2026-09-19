DUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM सम्राट चौधरी बोले- 'नए भारत के…'

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तीन सीटों पर ऐतिहासिक जीत हुई है. शनिवार (19 सितंबर, 2026) को रिजल्ट जारी हुआ. अध्यक्ष पद पर यश डबास, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और सह-सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह को जीत मिली है. नतीजों के बाद अब बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बधाई दे दी है.

सीएम सम्राट ने एक्स पर पोस्ट किया है, "दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (DUSU) में राष्ट्रवाद और छात्र कल्याण के विचारों की ऐतिहासिक विजय. विद्यार्थियों के अधिकारों और राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव समर्पित रहने वाले एबीवीपी के सभी विजयी प्रत्याशियों एवं परिश्रमी कार्यकर्ताओं को इस प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई."

उन्होंने कहा, "युवा ऊर्जा और संकल्प के साथ विद्यार्थी शक्ति नए भारत के निर्माण में अपनी निर्णायक भूमिका निभाए, इसी विश्वास के साथ सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं."

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'

मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी दी बधाई

बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) को मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी. उन्होंने कहा, "अध्यक्ष पद पर यश डबास, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और सह-सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह की विजय हमारे युवा साथियों के राष्ट्र प्रथम के भाव की अभिव्यक्ति है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह नवनिर्वाचित टीम पूरी निष्ठा के साथ छात्र कल्याण और राष्ट्र सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी. युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं!"

यह भी पढ़ें- सम्राट सरकार का फैसला, पटना के बाद अब इन जिलों में बनेंगे हाईटेक परीक्षा भवन