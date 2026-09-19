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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारDUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM सम्राट चौधरी बोले- 'नए भारत के…'

DUSU चुनाव रिजल्ट: ABVP की जीत पर CM सम्राट चौधरी बोले- 'नए भारत के…'

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं. तीन सीटों पर एबीवीपी की जीत हुई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. पढ़िए बिहार के सीएम ने क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 19 Sep 2026 05:53 PM (IST)
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तीन सीटों पर ऐतिहासिक जीत हुई है. शनिवार (19 सितंबर, 2026) को रिजल्ट जारी हुआ. अध्यक्ष पद पर यश डबास, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और सह-सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह को जीत मिली है. नतीजों के बाद अब बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बधाई दे दी है.

सीएम सम्राट ने एक्स पर पोस्ट किया है, "दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (DUSU) में राष्ट्रवाद और छात्र कल्याण के विचारों की ऐतिहासिक विजय. विद्यार्थियों के अधिकारों और राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव समर्पित रहने वाले एबीवीपी के सभी विजयी प्रत्याशियों एवं परिश्रमी कार्यकर्ताओं को इस प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई."

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उन्होंने कहा, "युवा ऊर्जा और संकल्प के साथ विद्यार्थी शक्ति नए भारत के निर्माण में अपनी निर्णायक भूमिका निभाए, इसी विश्वास के साथ सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं."

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह पर नीरज कुमार का बड़ा हमला, 'ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब'

मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी दी बधाई

बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) को मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी. उन्होंने कहा, "अध्यक्ष पद पर यश डबास, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और सह-सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह की विजय हमारे युवा साथियों के राष्ट्र प्रथम के भाव की अभिव्यक्ति है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह नवनिर्वाचित टीम पूरी निष्ठा के साथ छात्र कल्याण और राष्ट्र सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी. युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं!"

यह भी पढ़ें- सम्राट सरकार का फैसला, पटना के बाद अब इन जिलों में बनेंगे हाईटेक परीक्षा भवन

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Sep 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
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