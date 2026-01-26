हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
VIDEO: 'आप बाप मत बनिए', रवि किशन पर भड़के खेसारी लाल यादव, कहा- 'शुक्र मनाइए कि…'

Khesari Lal Yadav Attacks Ravi Kishan: खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कोलकाता का बताया जा रहा है. इसमें वे रवि किशन पर भड़कते दिख रहे हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 26 Jan 2026 01:58 PM (IST)
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी के टिकट पर लड़े थे लेकिन जीत नहीं सके थे. इस चुनाव के दौरान बीजेपी से जुड़े रवि किशन, पवन सिंह, मनोज तिवारी जैसे नेता खेसारी लाल यादव के खिलाफ बोलते रहे. अब एक नया विवाद सामने आया है जिस पर खेसारी लाल यादव बीजेपी नेता रवि किशन पर भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कोलकाता का बताया जा रहा है. 

वीडियो में खेसारी लाल यादव कहते हैं, "एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं... बड़े भाई जिनका नाम रवि किशन जी है. वो कहते हैं कि पहले यहां (पैर की ओर इशारा करते हुए) छूता था…  अब यहां छूता है… बाद का नहीं पता… शुक्र मनाइए कि आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है. यहां तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता है और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है, तो आप बाप मत बनिए. मानता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप हो गए."

खेसारी लाल यादव ने कहा, "एक शब्द बताउं मैं आप सबको... हमें घेरने की… हमें बदनाम करने की... हर रोज तैयारी होती है, महफिल तुम्हारी होती है पर चर्चा हमारी होती है. महफिल उनकी थी... लेकिन पूरी रात बात खेसारी लाल की होती रही."

'चुनाव में खेसारी हारा नहीं था' 

रवि किशन को लेकर खेसारी लाल यादव आगे कहते हैं कि आप आज भी मिलेंगे मैं आपका पैर छूउंगा. क्योंकि ये मेरे संस्कार में है. आप मुझे कितना भी नीचे गिराना चाहो, लेकिन जिसको जनता ने बनाया है उसको कोई आम इंसान नीचे कर सकता है क्या? उन्होंने कहा, "मैं नौकर रहा हूं… मैं ऐसे ही बड़ा नहीं हुआ हूं. मैं गरीबी को जानता हूं. इस चुनाव में मुझे पता है हारा नहीं था खेसारी, मुझे लोगों का दिल जीतना चाहता था… चुनाव महत्व नहीं है. लोगों के दिल में रहता हूं." 

बता दें कि हाल ही में गोरखपुर महोत्सव हुआ ता. इसमें सांसद रवि किशन ने पवन सिंह के साथ एक शो में खेसारी लाल को लेकर यह कहा था कि, "पहले दोनों गोर छूता था, जब नया-नया आया था.. फिर बाद में कोहनी तक आ गया, बाद का हम नहीं बोलेंगे." इसी पर खेसारी ने पलटवार किया है.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 26 Jan 2026 01:49 PM (IST)
Ravi Kishan Khesari Lal Yadav BIHAR NEWS
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget