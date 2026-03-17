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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग पासवान ने बढ़ा दी तेजस्वी यादव की टेंशन! RJD के विधायकों को लेकर अब किया बड़ा दावा

चिराग पासवान ने बढ़ा दी तेजस्वी यादव की टेंशन! RJD के विधायकों को लेकर अब किया बड़ा दावा

Chirag Paswan News: केंद्रीय मंत्री और LJP (R) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरजेडी के विधायकों को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि RJD के कई विधायक उनके संपर्क में हैं.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 06:41 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आरजेडी की बड़ी टूट होने जा रही है. उन्होंने ये भी दावा किया कि बड़ी संख्या में उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं. उन्होंने कांग्रेस में भी टूट का दावा किया. बिहार में राज्यसभा चुनाव में पांचों सीटों पर एनडीए की जीत के बाद चिराग पासवान ने आरजेडी विधायकों को लेकर इस तरह का दावा कर राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है.

चिराग पासवान ने आरजेडी के आरोपों पर कहा, ''आप से अपनी पार्टी संभलती नहीं है, जनता का विश्वास खो चुके हैं. सारे विपक्षी दलों के साथ ये दिक्कत आ रही है. कांग्रेस भी आरोप लगाने पर ज्यादा समय बर्बाद करती है और मंथन करने पर कम. जो ये आरोप लगा रहे हैं, उनकी पार्टी खुद टूट की कगार पर है. बड़ी संख्या में उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं. इस चुनाव में ये प्रमाणित भी हो गया है. मतदान के लिए कांग्रेस के आधे विधायक नहीं गए.''

आपके खुद के विधायक नहीं जा रहे- चिराग पासवान

उन्होंने ये भी कहा, ''जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे. सिर्फ आरोप लगाते रहने से कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग किया, आपने ने खरीद लिया, इसका मतलब है कि आप कभी चिंतन करना ही नहीं चाहते कि आपसे कहां चूक हुई. आपको इतनी बड़ी हार हासिल हुई, ऐसे में इन आरोपों के कोई मायने नहीं हैं. आपके खुद के विधायक नहीं जा रहे हैं. ये कैसा विश्वास है आपके विधायकों का आपकी पार्टी के ऊपर? क्या यह दर्शाता नहीं है कि कितना असंतोष खड़ा हो रहा है.''

विपक्ष में बिखराव साफ दिखाई दिया- चिराग पासवान

इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राज्यसभा चुनावों के दौरान विपक्ष में बिखराव साफ दिखाई दिया, यहां तक कि RJD के अपने विधायक भी अनुपस्थित थे, और कांग्रेस के भी कई विधायक अनुपस्थित थे. उन्होंने ये भी कहा कि हमें शुरू से ही ये विश्वास था कि एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों की जीत में कोई दिक्कत नहीं आएगी. एनडीए पूरी तरह एकजुट था और हम एकता के साथ आगे बढ़े.

राज्यसभा चुनाव में हार पर क्या बोले तेजस्वी यादव?

राज्यसभा चुनाव में NDA को मिली जीत और महागठबंधन को मिली हार पर पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अगर कुछ लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो हमारी जीत तय थी. उन्होंने कहा, ''महागठबंधन के पास शुरुआत में मजबूत बढ़त थी. पहले से ही तय था कि पांचवें प्रत्याशी के लिए हमारे पास 6 और एनडीए के पास 3 वोट कम थे. इसके बाद भी हमने लड़ना पसंद किया, न कि उनके सामने झुकना.'' उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर छल, कपट, धनबल और मशीन तंत्र के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया.

राज्यसभा चुनाव में NDA के सभी 5 उम्मीदवार जीते

राज्यसभा चुनाव को लेकर सोमवार (16 मार्च) को वोटिंग के बाद नतीजे घोषित किए गए. इसमें एनडीए के सभी उम्मीदवारों नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम को विजयी घोषित किया गया. बताया गया कि एनडीए के पांचवें उम्मीदवार शिवेश कुमार को द्वितीय वरीयता के आधार पर जीत मिली है. चुनाव में महागठबंधन की ओर से RJD ने अमरेंद्र धारी सिंह को मैदान में उतारा था, जिसके बाद पांचवीं सीट को लेकर सस्पेंस बढ़ गया था.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 17 Mar 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Tejashwi Yadav RJD BIHAR NEWS
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