हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइधर इस्तीफा, उधर बंटवारा, CM नीतीश ने नितिन नबीन का विभाग किसे दिया?

इधर इस्तीफा, उधर बंटवारा, CM नीतीश ने नितिन नबीन का विभाग किसे दिया?

Bihar Cabinet Portfolio: बिहार सरकार में नितिन नबीन पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.

By : शशांक कुमार | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 16 Dec 2025 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुए विभाग का बंटवारा कर दिया गया है. पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल को दी गई. वहीं, नगर विकास की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को दी गई. नितिन नबीन पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उनकी जगह पार्टी ने दरभंगा सदर से विधायक संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया. नितिन नबीन का विभाग बीजेपी के कोटे में ही गया है.

पार्टी के कई नेताओं से मिले नितिन नबीन

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार (16 दिसंबर) को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इसके बाद नितिन नबीन ने कहा कि अमित शाह का मार्गदर्शन सदैव प्रेरणा देता है.नितिन नबीन ने एक्स पोस्ट में लिखा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के उपरांत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया. आपका मार्गदर्शन संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन में सदैव प्रेरणा प्रदान करता है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पोस्ट में लिखा, बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भेंट की और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं.

14 दिसंबर को बने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष

रविवार को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया. सोमवार को नितिन नबीन दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया.मंगलवार को उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की.

नितिन नबीन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद कहा कि संगठन के प्रति उनकी दूरदर्शी सोच, अनुभव और निरंतर मार्गदर्शन सदैव प्रेरणा देता है.बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ मुलाकात के बाद नितिन नबीन ने एक्स पोस्ट में लिखा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के उपरांत मुलाकात कर उनका स्नेह एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया. बीजेपी को वैचारिक मजबूती और संगठनात्मक दिशा प्रदान करने में आपका योगदान सदैव मार्गदर्शक रहा है. आपका सान्निध्य, अनुभव और विचार संगठनात्मक कार्यों में निरंतर प्रेरणा देता है.

बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद एक्स पोस्ट में लिखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मिली जिम्मेदारी उस वैचारिक धारा को आगे बढ़ाने का अवसर है, जिसकी नींव हमारे संस्थापक सदस्यों ने त्याग, तपस्या और सिद्धांतों पर रखी. मां भारती के महान सपूत, पथप्रदर्शक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए उनके विचारों, संघर्ष और राष्ट्रसेवा के संकल्प को स्मरण करता हूं. उन्हीं मूल्यों से प्रेरित होकर संगठन, सेवा और समर्पण के पथ पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण के दायित्व को और अधिक निष्ठा के साथ निभाने का संकल्प है.

और पढ़ें
Published at : 16 Dec 2025 07:27 PM (IST)
Tags :
Vijay Sinha Breaking News Abp News Dilip Jaiswal BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
दिल्ली NCR
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
क्रिकेट
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: मुस्लिम लड़की चेहरे से हिजाब हटाने पर घिरे Nitish Kumar | JDU | NDA | ABP News
New Mgnrega Bill: 'राम जी' Vs गांधी...बिल पर पक्ष-विपक्ष क्यों आमने-सामने? | VB-G RAM G | BJP
हटेगा 'बापू' का नाम..संसद में शुरू हुआ नया संग्राम?
IPO Alert: KSH International IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
India में Crypto Invest: छोटे शहरों और युवा पीढ़ी का बढ़ता रुझान| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज
दिल्ली NCR
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
'मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं', प्रदूषण का जिक्र कर बोले पर्यावरण मंत्री सिरसा
क्रिकेट
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान IPL ऑक्शन में मालामाल, 9.20 करोड़ रुपये में बिके; टिम सीफर्ट को भी मिला खरीदार
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
ओटीटी
Aashram Season 4 कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
'आश्रम S4' कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
फूड
Small Guava Benefits: छोटा अमरूद क्यों होता है ज्यादा फायदेमंद, बड़े अमरूद से कैसे है बेहतर?
छोटा अमरूद क्यों होता है ज्यादा फायदेमंद, बड़े अमरूद से कैसे है बेहतर?
ट्रेंडिंग
Video: क्या सच में गिरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जान हैरान रह जाएंगे आप
क्या सच में गिरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जान हैरान रह जाएंगे आप
यूटिलिटी
गूगल पर गलती से भी ये चीजें न कर लेना सर्च, घर से उठा ले जाएगी पुलिस
गूगल पर गलती से भी ये चीजें न कर लेना सर्च, घर से उठा ले जाएगी पुलिस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget