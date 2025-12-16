इधर इस्तीफा, उधर बंटवारा, CM नीतीश ने नितिन नबीन का विभाग किसे दिया?

नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुए विभाग का बंटवारा कर दिया गया है. पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल को दी गई. वहीं, नगर विकास की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को दी गई. नितिन नबीन पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उनकी जगह पार्टी ने दरभंगा सदर से विधायक संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया. नितिन नबीन का विभाग बीजेपी के कोटे में ही गया है.

पार्टी के कई नेताओं से मिले नितिन नबीन

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार (16 दिसंबर) को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इसके बाद नितिन नबीन ने कहा कि अमित शाह का मार्गदर्शन सदैव प्रेरणा देता है.नितिन नबीन ने एक्स पोस्ट में लिखा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के उपरांत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया. आपका मार्गदर्शन संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन में सदैव प्रेरणा प्रदान करता है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पोस्ट में लिखा, बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भेंट की और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं.

14 दिसंबर को बने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष

रविवार को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया. सोमवार को नितिन नबीन दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया.मंगलवार को उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की.

नितिन नबीन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद कहा कि संगठन के प्रति उनकी दूरदर्शी सोच, अनुभव और निरंतर मार्गदर्शन सदैव प्रेरणा देता है.बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ मुलाकात के बाद नितिन नबीन ने एक्स पोस्ट में लिखा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के उपरांत मुलाकात कर उनका स्नेह एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया. बीजेपी को वैचारिक मजबूती और संगठनात्मक दिशा प्रदान करने में आपका योगदान सदैव मार्गदर्शक रहा है. आपका सान्निध्य, अनुभव और विचार संगठनात्मक कार्यों में निरंतर प्रेरणा देता है.

बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद एक्स पोस्ट में लिखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मिली जिम्मेदारी उस वैचारिक धारा को आगे बढ़ाने का अवसर है, जिसकी नींव हमारे संस्थापक सदस्यों ने त्याग, तपस्या और सिद्धांतों पर रखी. मां भारती के महान सपूत, पथप्रदर्शक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए उनके विचारों, संघर्ष और राष्ट्रसेवा के संकल्प को स्मरण करता हूं. उन्हीं मूल्यों से प्रेरित होकर संगठन, सेवा और समर्पण के पथ पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण के दायित्व को और अधिक निष्ठा के साथ निभाने का संकल्प है.