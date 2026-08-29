Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारआरक्षण समीक्षा को लेकर NDA में मतभेद, चिराग और संतोष सुमन आए आमने-सामने

आरक्षण समीक्षा को लेकर NDA में मतभेद, चिराग और संतोष सुमन आए आमने-सामने

आरक्षण के मुद्दे पर NDA में ही मतभेद दिखाई देने लगे हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन के बीच आरक्षण को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 29 Aug 2026 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

देश में आरक्षण के वर्तमान व्यवस्था पर इस वक्त देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है. दिल्ली में जंतर-मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन भी हुआ. आंदोलनकारियों ने केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की. इसी बीच अब आरक्षण समीक्षा, आरक्षण में SC/ST के उप-वर्गीकरण को लेकर बिहार में NDA के भीतर ही मतभेद सामने आ गया है

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) अध्यक्ष चिराग पासवान व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन के बीच आरक्षण को लेकर जुबानी जंग तेज हो चली है. 

HAM ने कहा- आरक्षण की हो समीक्षा

HAM के अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए. उनका कहना है कि समीक्षा का मतलब इसे खत्म करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ सबसे कमजोर और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों तक पहुंचे, जो अब तक इसका पूरा लाभ नहीं उठा सके हैं. उन्होंने कहा कि हम SC/ST उप-वर्गीकरण के पक्ष में हैं. हम सिर्फ SC/ST कोटे की समीक्षा की मांग कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि कोटे का लाभ हमारे बीच सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों तक पहुंचे.

नेपाल की बाढ़ में बेतिया के 3 मजदूर लापता, लौटे साथियों ने सुनाई आंखों देखी

चिराग ने कहा- आरक्षण के अंदर आरक्षण गलत

चिराग पासवान ने इसका विरोध किया है. चिराग ने कहा,"आरक्षण की समीक्षा की बात करने वाले लोग देश से आरक्षण समाप्त करना चाहते है. आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात करना भी गलत है. जो लोग आरक्षण में आरक्षण की बात कर रहे हैं, उनको यह देखना चाहिए कि आज भी देश में जितनी संख्या है अनुसूचित जाति, जन जाति की, उनको आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिल पा रहा है क्या? कितनी संस्थाएं हैं जिसमें इन समाज के लोगों को प्रमोशन में आगे बढ़ने के मोका नहीं मिल पा रहा है. आज भी इस समाज के लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है."

चिराग ने कहा- आरक्षण में बदलाव स्वीकार नहीं

चिराग ने आगे कहा, "रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन आ गया तो इस समाज की ताकत कम हो जाएगी. देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे जिस मंच पर जाते हैं उसका शुद्धिकरण किया जाता है. जीतन राम मांझी मंदिर जाते हैं तो मंदिर धोया जाता है, जबकि मांझी की पार्टी से आरक्षण समीक्षा, उपवर्गीकरण की बात की जा रही है. एससी एसटी समाज से आने वाले लोगों से अपील है कि एकजुट होकर रहिए. आरक्षण में कोई बदलाव स्वीकार करने की जरूरत नहीं है."

बता दें 2024 के अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक अहम फैसले में राज्यों को SC/ST के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी. इसका उद्देश्य इन समूहों के भीतर उन अधिक पिछड़े समुदायों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाना है, जो अपेक्षाकृत अधिक वंचित रहे हैं. इस फैसले के तहत राज्यों को 'कोटे के भीतर कोटा' की व्यवस्था के जरिए SC/ST के भीतर हाशिए पर पड़े उप-समूहों के लिए आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने की अनुमति दी गई है.

नेपाल में फिर जलप्रलय! बिहार के इन जिलों में हाई अलर्ट; खतरे से ऊपर गंडक

 

और पढ़ें
Published at : 29 Aug 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Reservation News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
आरक्षण समीक्षा को लेकर NDA में मतभेद, चिराग और संतोष सुमन आए आमने-सामने
आरक्षण समीक्षा को लेकर NDA में मतभेद, चिराग और संतोष सुमन आए आमने-सामने
बिहार
'आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगा तो…', JDU का दो टूक जवाब
'आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगा तो…', JDU का दो टूक जवाब
बिहार
नेपाल में फिर जलप्रलय! बिहार के इन जिलों में हाई अलर्ट; खतरे से ऊपर गंडक
नेपाल में फिर जलप्रलय! बिहार के इन जिलों में हाई अलर्ट; खतरे से ऊपर गंडक
बिहार
नेपाल की बाढ़ में बेतिया के 3 मजदूर लापता, लौटे साथियों ने सुनाई आंखों देखी
नेपाल की बाढ़ में बेतिया के 3 मजदूर लापता, लौटे साथियों ने सुनाई आंखों देखी
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
क्रिकेट
इमाम उल हक की चोट पर उठे सवाल, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बताया फेक इंजरी
इमाम उल हक की चोट पर उठे सवाल, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बताया फेक इंजरी
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
इंडिया
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
सोनिया गांधी की किताब को लेकर सियासी बवाल! कांग्रेस-BJP आमने-सामने
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
Home Tips
Floor Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget