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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, गूगल से क्यों होने जा रहा समझौता? जानें

बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, गूगल से क्यों होने जा रहा समझौता? जानें

गूगल इंडिया के साथ समझौता इसलिए हो रहा है ताकि शिक्षकों के एआई संबंधी ज्ञान और कौशल को बढ़ाया जा सके. शिक्षक दिवस के मौके पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा.

Written By : अमित पांडेय |  Updated at : 03 Sep 2026 07:05 PM (IST)
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बिहार में ना सिर्फ शिक्षकों की भर्ती हो रही है बल्कि उन्हें ट्रेंड भी किया जा रहा है ताकि वे आज के समय के अनुसार बच्चों को शिक्षा दे सकें. राज्य सरकार अब शिक्षकों को एआई की ट्रेनिंग देने जा रही है. इसके लिए गूगल इंडिया के साथ समझौता होगा. गुरुवार (23 अगस्त, 2026) को इसकी जानकारी सामने आई.

पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होने वाले समारोह में शिक्षकों के एआई संवर्द्धन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जाएगी. शिक्षकों को एआई के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए गूगल इंडिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है. 

ज्ञान और कौशल बढ़ाने की दिशा में की जा रही पहल

जानकारी दी गई है कि पांच सितंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की मौजूदगी में एससीईआरटी (SCERT) के निदेशक एवं गूगल के प्राधिकृत प्रतिनिधि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे. यह इसलिए हो रहा है ताकि शिक्षकों के एआई संबंधी ज्ञान और कौशल को बढ़ाया जा सके.

यह भी पढ़ें- बिहार: 38 शिक्षकों को मिलेगा राजकीय पुरस्कार, शिक्षा विभाग से लिस्ट जारी

विकास भवन स्थित सभागार में गुरुवार को मिथिलेश तिवारी की मौजूदगी में बैठक हुई और तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया. शिक्षक दिवस पर होने वाले समारोह के मुख्य अतिथि सम्राट चौधरी होंगे. कार्यक्रम का वही उद्घाटन करेंगे. दोनों उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी होंगे. 

हर जिले से एक शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित

बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम के दौरान हर जिले से चयनित एक-एक शिक्षक को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. शिक्षकों का चयन हो चुका है. उसकी लिस्ट भी विभाग की ओर से जारी कर दी गई है. समारोह को राज्य के अधिक से अधिक विद्यालयों तक पहुंचाने के लिए इसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- बिहार में हालात बिगड़े? गंगा की स्थिति देखने खुद निकले नीतीश कुमार

About the author अमित पांडेय

अमित पांडेय, शिक्षा, बीपीएससी और समेत अन्य विभागों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 07:05 PM (IST)
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