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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनेपाल में फंसे महाराष्ट्र के यात्री लौटे भारत, बिहार ने निभाया भाई का फर्ज

नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के यात्री लौटे भारत, बिहार ने निभाया भाई का फर्ज

नेपाल में फ्लैश फ्लड में फंसे महाराष्ट्र के 106 तीर्थयात्रियों को बिहार के सीतामढ़ी प्रशासन ने सुरक्षित भारत पहुंचाया. रक्षाबंधन पर यात्रियों ने अधिकारियों को राखी बांधकर आभार जताया.

Written By : सुशील कुमार |  Updated at : 29 Aug 2026 09:51 AM (IST)
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नेपाल में अचानक आई फ्लैश फ्लड के बीच फंसे महाराष्ट्र के 106 तीर्थयात्रियों के लिए बिहार सरकार और सीतामढ़ी जिला प्रशासन संकटमोचक बनकर सामने आया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर प्रशासन ने नेपाल में फंसे सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित भारत पहुंचाया. भारत लौटने के बाद उनके रहने, खाने-पीने और स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था की गई.

महाराष्ट्र के ये सभी तीर्थयात्री भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए नेपाल गए थे. इसी दौरान नेपाल में अचानक फ्लैश फ्लड आने और हालात बिगड़ने के कारण वे वहां फंस गए. परेशान यात्रियों ने महाराष्ट्र सरकार से मदद की गुहार लगाई. महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार से संपर्क किया. इसके बाद बिहार सरकार के निर्देश पर सीतामढ़ी जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और नेपाल प्रशासन से समन्वय स्थापित कर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की.

यह भी पढ़ें- बिहार पुलिस की SI भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक! PET किया स्थगित

सीतामढ़ी प्रशासन ने खाने और इलाज का किया इंतजाम

भारत पहुंचने के बाद प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की. जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य जांच और बेहतर इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई. नेपाल से लौटने के बाद सभी तीर्थयात्रियों को सीतामढ़ी के रास्ते पटना लाया गया. प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षित आगे की यात्रा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए. मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से बातचीत की, जिसके बाद यात्रियों के लिए ट्रेन में दो एसी कोच की व्यवस्था कराई गई.

रक्षाबंधन पर अधिकारियों को बांधी राखी

रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे भावुक दृश्य रक्षाबंधन के दिन देखने को मिला. महाराष्ट्र से आए तीर्थयात्रियों ने सीतामढ़ी जिला प्रशासन के अधिकारियों को राखी बांधकर अपना आभार जताया. इस दौरान यात्रियों की आंखों में खुशी और भावुकता साफ नजर आई. उन्होंने बिहार सरकार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सीतामढ़ी जिला प्रशासन की मदद की जमकर सराहना की.

ट्रेन से नागपुर के लिए रवाना हुए यात्री

नेपाल से सीतामढ़ी होते हुए पटना पहुंचे महाराष्ट्र के ये तीर्थयात्री शनिवार सुबह ट्रेन से नागपुर के लिए रवाना हुए. दो एसी कोच की व्यवस्था होने से उनकी आगे की यात्रा भी सुरक्षित और सुविधाजनक हो गई. तीर्थयात्रियों ने कहा कि मुश्किल वक्त में बिहार ने जिस तरह उनका साथ दिया, उसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे. नेपाल में शुरू हुआ संकट का यह सफर रक्षाबंधन के दिन एक भावुक मोड़ पर पहुंचा, जब राखी के धागे ने महाराष्ट्र और बिहार के बीच भरोसे और भाईचारे का रिश्ता और मजबूत कर दिया.

यह भी पढ़ें- रक्षाबंधन पर एक साथ दिखा लालू परिवार, तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीरें

Published at : 29 Aug 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS Maharashta News
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