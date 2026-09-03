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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रधानमंत्री मोदी पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, '…कौन जिंदा रहेगा?'

प्रधानमंत्री मोदी पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, '…कौन जिंदा रहेगा?'

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर गुरुवार को बिहार के औरंगाबाद पहुंचे थे. पीएम मोदी के विकसित भारत के वादे पर उन्होंने तंज कसा. पढ़िए पीके ने क्या कुछ कहा है.

Written By : प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 03 Sep 2026 08:49 PM (IST)
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जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है. पीके गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को औरंगाबाद पहुंचे थे. पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के वादे पर तंज कसते हुए कहा कि 2047 में विकसित भारत देखने के लिए कौन जिंदा रहेगा? 

पीके ने कहा, "...यहां अभी लोगों को नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, पेपर लीक हो रहा है… खाने के लिए परेशानी है, यूरिया 500-600 में मिल रहा है, DAP 1800 में मिल रहा है और आप 2047 में बनाएंगे विकसित भारत. किसानों को पहले यूरिया और DAP की व्यवस्था कराइए, फिर 2047 में विकसित भारत देखा जाएगा."

यूजीसी पर बीजेपी को निशाने पर लिया

इस मौके पर बीजेपी को घेरते हुए प्रशांत किशोर ने UGC कानून पर बड़ा बयान दिया. कहा कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, उन लोगों को गंभीरता से इस बात पर जवाब देना चाहिए. मामला न्यायालय के अधीन है, लेकिन जिन लोगों ने मोदी-मोदी का नारा लगाकर बीजेपी को वोट दिया, उनको इस बात का जवाब बीजेपी के नेताओं से मांगना चाहिए कि यूजीसी का यह कानून क्यों लेकर आए हैं?

यह भी पढ़ें- सम्राट सरकार के काम से पवन सिंह खुश नहीं? बोले- 'यह समय सिर्फ…'

प्रशांत किशोर ने औरंगाबाद में हुए गैंगरेप पर सरकार को घेरा. पीके ने कहा कि पटना में पिता के सामने एक बच्ची को होटल से जबरदस्ती पकड़ा जा रहा था और सरकार, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और उस क्षेत्र के सांसद का एक भी बयान उस पर नहीं आया. दो टूक में कहा, "मैंने पहले ही कहा, अगर आपने अपराधीयों, माफियाओं और भ्रष्ट लोगों को जिताया है, तो अच्छी सरकार की बात करने के अधिकारी नहीं हैं."

औरंगाबाद पहुंचे प्रशांत किशोर ने शहर के ब्लॉक मोड़ स्थित सम्राट अशोक भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं के सात बैठक की. नागरिक अभिनंदन समारोह में जिले भर से आए कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया. इस दौरान जिले के विभिन्न राजनीतिक संगठनों का दामन छोड़कर 100 से अधिक लोग जन सुराज में शामिल हुए.

यह भी पढ़ें- स्वरा भास्कर पर फूटा BJP नेताओं का गुस्सा, पटना में तस्वीर पर कालिख पोती

Published at : 03 Sep 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Aurangabad BIHAR NEWS
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