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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में बाढ़ की स्थिति पर तेजस्वी यादव ने जताई चिंता, सरकार पर साधा निशाना

बिहार में बाढ़ की स्थिति पर तेजस्वी यादव ने जताई चिंता, सरकार पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ के हालातों पर चिंता जताई है, साथ कहा कि लोगों को बचाने के लिए सरकार को हर संभव उपाय करना चाहिए, सभी तरह के इंतजाम अभी से कर लेनी चाहिए, हालत काफी खराब नजर आ रहे हैं.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 03 Sep 2026 07:34 PM (IST)
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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ स्थिति पर बड़ा बयान दिया है. तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों को बचाने के लिए सरकार को हर संभव उपाय करना चाहिए, सभी तरह के इंतजाम अभी से कर लेनी चाहिए, हालत काफी खराब नजर आ रहे हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार और भारत सरकार बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के पक्ष में नहीं है. यह सरकार कुछ नहीं कर रही है और लगातार लोगों को परेशानी हो रही है लेकिन इस सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है.

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तेजस्वी ने JDU पर बोला हमला

तेजस्वी यादव ने जमकर जदयू पर हमला किया है और कहा कि नीतीश कुमार को इन लोगों ने मिलकर जल्दी भेज दिया, मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया, जदयू पार्टी बर्बाद हो रही है. जदयू आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी और जो संजय झा हैं  कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वह पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं, यह सभी लोग बीजेपी में मिल जाएंगे. 

बिहार सरकार को बताया गरीब विरोधी

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, यह गरीब विरोधी सरकार है, जुमले की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, जनता विरोधी सरकार है. तेजस्वी ने कहा कि, 125 यूनिट बिजली फ्री किए जाने के बावजूद भी लोगों के पास बिल आ रहे हैं, यह सरकार गरीब विरोधी है.

जीडीपी ग्रोथ रेट पर केंद्र को घेरा

तेजस्वी यादव ने जीडीपी ग्रोथ रेट पर कहा, " मोदी जी आज हमारा देश प्रति व्यक्ति आय में कई देशों से पीछे चला गया है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया से हजारों करोड़ रुपया लेते हैं और कहते हैं हमारा रेट बहुत अच्छा है और देश के लोगों की स्थिति क्या है मोदी जी रील और रियल्टी में बहुत का फर्क होता है. 

तेजस्वी यादव ने कहा कि कल मैं अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर जाऊंगा वहां जाने के बाद हालात को देखूंगा अधिकारी और मंत्रियों से बात करूंगा कि क्या स्थिति है और किस तरीके के हालात बने हैं उसके बाद में सरकार से पूरे मामले में बात करूंगा.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 03 Sep 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
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