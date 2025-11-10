'खबर ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया…', दिल्ली में हुए धमाके पर बोले मुकेश सहनी
Delhi Red Fort Blast: मुकेश सहनी ने कहा कि इस भीषण घटना में घायल और प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर उन्हें शक्ति दे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें.
देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर, 2025) की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हो गया. इस घटना के बाद लगातार राजनीतिक दल के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने घटना पर दुख जताया है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.
मुकेश सहनी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 8 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया है. इस भीषण घटना में घायल और प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर उन्हें शक्ति दे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें."
सांसद शांभवी चौधरी ने भी जताया शोक
घटना को लेकर एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, "दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ. इस हादसे में 8 निर्दोष लोगों की जान चली गई है और कई घायल हुए हैं. इस दुखद घड़ी में, हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं."
शाम करीब 6.52 बजे रेड लाइट पर रुकी कार
इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया, "आज शाम करीब 6.52 बजे एक धीमी गति से आ रही गाड़ी रेड लाइट पर रुकी. उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से आस-पास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा. सभी एजेंसियां, FSL, NIA यहां मौजूद हैं... घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं. स्थिति पर नजर रखी जा रही है. गृह मंत्री का भी फोन आया था और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है."
