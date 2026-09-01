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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली के सरकारी अस्पताल से किडनैप हुआ था बच्चा, अब बिहार से मिला

दिल्ली के सरकारी अस्पताल से किडनैप हुआ था बच्चा, अब बिहार से मिला

पश्चिमी दिल्ली के सरकारी अस्पताल से अगवा हुए बच्चे की उम्र 3 साल थी. उसे बिहार के मुंगेर से सुरक्षित बरामद किया गया है. आरोपी महिला बच्चे को अपना बेटा बनाना चाहती थी.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 01 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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पश्चिमी दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल से अगवा किए गए तीन साल के बच्चे को पुलिस ने करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार के मुंगेर जिले से सुरक्षित बरामद कर लिया. पुलिस ने बच्चे के अपहरण के आरोप में महिला की पहचान भी कर ली है. शुरुआती पूछताछ में महिला ने कथित तौर पर बच्चे को अपना बेटा बनाकर पालने की इच्छा जताई. अधिकारियों ने सोमवार (31 अगस्त, 2026) को यह जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक, बच्चा 27 अगस्त को सरकारी अस्पताल से लापता हुआ था. उसकी मां अस्पताल में दवा लेने गई थी और बच्चा पास में खेल रहा था. इसी दौरान एक महिला उसे कथित तौर पर अपने साथ लेकर चली गई. घटना की सूचना मिलने के बाद ख्याला थाना पुलिस ने जांच शुरू की. पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी हरेश्वर पी. स्वामी के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 12 बजे की थी.

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CCTV ने खोला महिला तक पहुंचने का रास्ता

पुलिस टीम ने अस्पताल और आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में एक अज्ञात महिला बच्चे को अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दी. पुलिस ने अलग-अलग कैमरों की मदद से महिला की गतिविधियों को ट्रैक किया. जांच में पता चला कि महिला बच्चे को लेकर ई-रिक्शा से मादीपुर गांव की ओर गई थी. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर उसकी पहचान की.

बिहार पहुंची पुलिस, मुंगेर में मिला बच्चा

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला की पहचान 31 वर्षीय चुनरी देवी के रूप में हुई. वह मादीपुर में अस्थायी रूप से रह रही थी और मूल रूप से बिहार के बांका जिले की रहने वाली है. जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि महिला दिल्ली छोड़कर बिहार चली गई है. इसके बाद पुलिस टीम करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार के मुंगेर जिले के असनहा गांव पहुंची और बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया.

पुलिस के अनुसार, चुनरी देवी से पूछताछ में उसने कथित तौर पर बताया कि उसकी छह बेटियां हैं और चिकित्सीय जटिलताओं के कारण वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती. पुलिस का दावा है कि इसी वजह से उसने बच्चे को अगवा कर अपने बेटे के रूप में पालने की योजना बनाई थी. बच्चे को सुरक्षित दिल्ली लाया गया और उसके परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस मामले में महिला से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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Published at : 01 Sep 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Munger News Delhi Child Kidnapping
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