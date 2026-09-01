NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश

NEET 2024 पेपर लीक मामले में जेल में बंद संजीव मुखिया को बड़ी राहत मिली है. पटना सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे इस मामले में न्यायिक हिरासत से मुक्त करने का आदेश दिया है. हालांकि, दूसरे मामले में जेल में होने के कारण संजीव मुखिया की तत्काल रिहाई नहीं होगी.

संजीव मुखिया मई 2025 से पटना के बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है. नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ओर से उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया था. इसके बाद विशेष अदालत ने उसे नियमित जमानत दे दी थी. जमानत मिलने के बावजूद संजीव मुखिया की ओर से बेल बॉन्ड दाखिल नहीं किया गया था. अब अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में उसकी न्यायिक हिरासत समाप्त करते हुए उसे मुक्त करने का आदेश दिया है.

CBI जांच में नहीं मिला पेपर लीक का सबूत

मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने संजीव मुखिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से उसके खिलाफ नीट पेपर लीक में प्रत्यक्ष संलिप्तता का आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया. सीबीआई ने इस मामले में अब तक 45 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट विशेष अदालत में दाखिल की है.

EOU के केस में जेल में रहेगा संजीव

नीट पेपर लीक मामले में राहत मिलने के बावजूद संजीव मुखिया की जेल से तत्काल रिहाई नहीं होगी. उसके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की ओर से दर्ज एक अलग मामले में कार्रवाई चल रही है. इसी मामले के कारण वह फिलहाल जेल में ही रहेगा.

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पहले EOU ने की थी पूछताछ

नीट 2024 पेपर लीक मामले में सबसे पहले पटना के शास्त्रीनगर थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. बाद में आर्थिक अपराध इकाई ने जांच अपने हाथ में लेकर संजीव मुखिया से रिमांड पर कई दिनों तक पूछताछ की थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी.

सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेने के बाद नए सिरे से जांच शुरू की और संजीव मुखिया से भी पूछताछ की. अब सीबीआई कोर्ट के आदेश से नीट पेपर लीक मामले में उसकी न्यायिक हिरासत खत्म हो गई है, लेकिन EOU के केस के चलते उसकी जेल से बाहर आने की राह अभी साफ नहीं हुई है.

बता दें कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को क्लीन चिट दी गई थी.

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