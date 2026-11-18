बिहार के बेतिया में एक आभूषण शो-रूम में बुधवार (18 नवंबर, 2026) को भीषण लूट हो गई. घटना शहर के व्यस्ततम इलाकों में शामिल सुप्रिया सिनेमा रोड की है. 8-9 बदमाश सेनको गोल्ड एंड डायमंड शोरूम में घुसे और हथियार के बल पर बैग में गहने भरकर फरार हो गए.

घटना के दौरान लूटपाट करते अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें उनकी करतूत कैद हुई है. वीडियो में दिख रहा है कि लुटेरे हथियार का भय दिखाते हुए लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं. 8-9 बदमाश बेखौफ होकर आराम से लूटपाट करते हैं.

कर्मचारियों को पीटा, गार्ड का सिर फोड़ा

बताया जा रहा है कि हथियारबंद बदमाशों ने शो-रूम में घुसकर कर्मचारियों को पहले अपने कब्जे में ले लिया. इस दौरान लूट का विरोध करने पर कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई. इतना ही नहीं गार्ड को पिस्टल से मारकर उसका सिर फोड़ दिया गया. इसके बाद बदमाशों ने शो-रूम में रखे सोने, चांदी और हीरे के आभूषण को लूट लिया.

बेतिया का वीडियो है... आज (18 नवंबर, 2026) सेनको गोल्ड एंड डायमंड शोरूम में 8-9 बदमाश घुसे और फिर जो हुआ... CCTV देखिए. @Bettiah_Police @samrat4bjp @yadavtejashwi https://t.co/PnwNIZwB99 — Ajeet Kumar (@iajeetkumar) November 18, 2026

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घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया. वारदात स्थल बिहार सरकार की पूर्व मंत्री एवं विधायक रेणु देवी के आवास के पास स्थित है. सूचना मिलते ही डीआईजी के नेतृत्व में एसपी, डीएसपी समेत जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान करने में जुट गई है.

कितने रुपये की हुई लूट अभी स्पष्ट नहीं

फिलहाल शो-रूम से कितनी मात्रा में और कितने मूल्यों के आभूषणों की लूट हुई है, इसका आकलन किया जा रहा है. स्टॉक मिलान के बाद ही वास्तविक आंकड़ा सामने आ सकेगा. एक अनुमान के मुताबिक करोड़ों की लूट हुई है. दिनदहाड़े हुई इस बड़ी वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. खबर लिखे जाने तक आधिकारिक रूप से पुलिस का कोई बयान नहीं आया था.

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