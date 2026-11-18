बिहार के दो नवनिर्वाचित निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बृजवासी और राहुल राज को बड़ी राहत मिली है. बिहार विधान परिषद की सदस्यता खत्म करने वाले आवेदन को कार्यकारी सभापति ने रद्द कर दिया है. विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो रामवचन राय ने आवेदन को नियम के अनुसार नहीं होने के कारण इसे खारिज किया है.

विपक्ष की ओर से दोनों निर्दलीय एमएलसी की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर आवेदन दिया गया था. कार्यकारी सभापति की मानें तो दोनों बिहार विधान परिषद के विधिवत तौर पर सदस्य बने ही नहीं हैं, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है.

दूसरी ओर यह भी कहा गया कि आवेदन पत्र को निर्धारित फॉर्मेट के तहत नहीं भरा गया था. कई अहम जानकारियां नहीं थीं. इसलिए कार्यकारी सभापति ने आवेदन को परिषद की नियमावली के अनुसार नहीं पाने पर इसे स्वीकार नहीं किया.

यह भी पढ़ें- अशोक चौधरी के MLC पद पर संकट! RJD ने घेरा, CM सम्राट लेंगे एक्शन?

रामवचन राय से मिले थे तेजस्वी यादव

बता दें कि बीते मंगलवार (17 नवंबर, 2026) को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रामवचन राय से मुलाकात की थी. दोनों निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था.

विधान परिषद के माननीय सभापति श्री रामवचन राय जी से मुलाकात कर दो निर्दलीय एमएलसी श्री बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये दोनों निर्दलीय जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं जो संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के खिलाफ है। बीजेपी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। तुरंत प्रभाव से इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 17, 2026

तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये दोनों निर्दलीय जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं जो संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के खिलाफ है. बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है. ऐसे में तुरंत प्रभाव से इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए.

जानकारी हो कि इससे पहले महागठबंधन की ओर से भी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति को ज्ञापन सौंपा गया था. जन सुराज की ओर से भी सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन दिया गया था.

यह भी पढ़ें- बिहार: महिला की मौत से मायके वाले भड़के, घर के बाहर फूंक दी लाश