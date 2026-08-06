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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMLC बनने पर दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया, सम्राट-नीतीश का नाम लेकर क्या बोले?

MLC बनने पर दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया, सम्राट-नीतीश का नाम लेकर क्या बोले?

Deepak Prakash MLC: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने एमएलसी बनाया है. इस बीच दीपक प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 06 Aug 2026 07:36 AM (IST)
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बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए मनोनीत किए जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी. दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं का आभार व्यक्त किया.

उन्होंने कहा कि उन्हें मिली नई जिम्मेदारी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और वह पहले से अधिक प्रतिबद्धता के साथ जनता की सेवा करेंगे. दीपक प्रकाश ने कहा कि वह सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं का धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं. 

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पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं दीपक प्रकाश

दीपक प्रकाश ने कहा कि उन्हें जो नई जिम्मेदारी मिली है, उस पर पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे. पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में जिस जवाबदेही के साथ अब तक कार्य कर रहे थे, अब उसी जिम्मेदारी को और अधिक मजबूती तथा समर्पण के साथ निभाएंगे. 

विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और नैतिकता के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपक प्रकाश ने कहा कि अब उन सभी बातों का कोई औचित्य नहीं रह गया है. अब सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और जो भी बातें पहले कही जा रही थीं, वे अब अप्रासंगिक हो गई हैं. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्हें और अधिक समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिली है.

मामले के कोर्ट में जाने पर क्या कहा? 

जब उनसे पूछा गया कि यह मामला अदालत तक पहुंचा था और न्यायालय ने सरकार से जवाब भी मांगा था, तो उन्होंने कहा कि मामला जरूर था, लेकिन अब वह इतिहास की बात हो चुकी है. अब उन मुद्दों का कोई औचित्य नहीं बचा है और वह पूरी तरह अपने दायित्वों के निर्वहन पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

मंत्री पद पर आगे भी बने रहने को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कहा कि वह पूरी मजबूती के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि जनता के प्रति उनकी जो जवाबदेही है, उसे पहले से अधिक मजबूती और पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Deepak Prakash BIHAR NEWS PATNA NEWS
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