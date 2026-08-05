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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में हार पर तेजस्वी के मामा साधु यादव का बयान, 'नहीं सुधरे तो…'

बांकीपुर में हार पर तेजस्वी के मामा साधु यादव का बयान, 'नहीं सुधरे तो…'

Bankipur By-Election Result: साधु यादव ने कहा कि नेता (तेजस्वी यादव) सीरियस नहीं हैं. सीरियस रहेंगे तो वोट 14 हजार क्यों आएगा, 74 हजार आता, लेकिन नेता सीरियस नहीं हैं. 

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 05 Aug 2026 11:00 PM (IST)
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बांकीपुर में आरजेडी की हार पर तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने नसीहत दी है. बुधवार (05 अगस्त) को बयान देते हुए साधु यादव ने कहा कि नहीं सुधरे तो और बुरा हाल होगा. हार के पीछे उन्होंने कारण बताया कि नेता सीरियस नहीं हैं. अगर सीरियस रहते तो वोट जरूर आता

साधु यादव ने कहा, "प्रशांत किशोर की जीत नहीं हुई है, बांकीपुर की जनता ने बीजेपी और विपक्ष को दोनों को सबक सिखाने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दे दिया. एक बांकीपुर से पूरे बिहार को तुलना करने की जरूरत नहीं है."

इस सवाल पर कि आरजेडी को 14 के करीब वोट आया, ये हालत क्यों हुई? इस पर साधु यादव ने कहा कि नेता (तेजस्वी यादव) सीरियस नहीं हैं. सीरियस रहेंगे तो वोट 14 हजार क्यों आएगा, 74 हजार आता, लेकिन नेता सीरियस नहीं हैं. 

'रोज 2000 लोगों से मिलें…'

साधु यादव से सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए. इस पर कहा, "उनसे पूछिए… रोज 2000 लोगों से मिलें." पूछा गया कि सब्जीबाग जैसे इलाके से आरजेडी को वोट नहीं मिला. इस पर साधु यादव ने कहा कि देखिए जो लोग कहते हैं बांकीपुर में मुसलमान का वोट नहीं है. बेकार के लोग तुल दे रहे हैं. लगता है कि हमलोग विदेश से आए हैं. मंदिर हो, चकारम हो, बुद्धा कॉलोनी हो, करबिगहिया हो, मंदिरी हो, मीठापुर हो, सब पता है कि कहां वोट है और कहां नहीं है.

यह भी पढ़ें- नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया

रोहिणी का किया समर्थन

तेजस्वी यादव पर साधु यादव ने हमला करते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा हुई और ये विदेश चले गए. नतीज तो खराब होगा ही. पूछा गया कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है. उन्होंने सवाल उठाया है. इस पर कहा कि बिल्कुल रोहिणी ने ठीक कहा है. उसने ठीक सवाल किया है. नहीं सुधरे तो और बुरा हाल होगा.

मृत्युंज तिवारी और शिवचंद्र राम जैसे नेताओं के पार्टी (आरजेडी) से अलग होने पर कहा कि इन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इन्हीं लोगों को आउट कर दिया गया. पार्टी में दीमक लगा है. उसको निकालना पड़ेगा. मृत्युंजय तिवारी ने जो भी आरोप लगाया वो सही है. 

यह भी पढ़ें- बांकीपुर: हार के बाद BJP की बड़ी बैठक, CM सम्राट भी रहे, क्या हुआ?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Aug 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Sadhu Yadav BIHAR NEWS
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