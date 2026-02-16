बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की मां भारती ठाकुर के पर्स से हीरे जड़ित स्टड (कान का) की चोरी हुई है. इसके साथ कीमती घड़ी पर भी चोरों ने हाथ साफ किया है. यह घटना दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के लालापट्टी गांव में आयोजित एक सभा के दौरान हुई है. मामला एक फरवरी का है जो अब जाकर सामने आया है. मैथिली ठाकुर के साथ उनकी मां भी एक कार्यक्रम में पहुंचीं थीं. इसी दौरान उनके साथ ये घटना हो गई.

जानकारी के अनुसार, भारती ठाकुर अपना पर्स अपनी गाड़ी में छोड़कर लालपट्टी गांव सभा में शामिल होने के लिए चली गई थीं. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वे वापस लौटीं तो पर्स गायब मिला. इस पर्स में उनके कीमती सामान थे. घटना को लेकर घनश्यामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. सभा स्थल के आसपास में देखा जा रहा है कि कहीं सीसीटीवी हो तो फिर फुटेज से इस केस में जांच की जाएगी.

पुलिस को दिए आवेदन में क्या कहा गया?

आवेदन के अनुसार, यह घटना एक फरवरी की है. शाम करीब सात बजे का वक्त बताया गया है. मैथिली ठाकुर की मां ने अपने आवेदन में यह लिखा है कि वे अपनी पुत्री (मैथिली ठाकुर) के साथ लालपट्टी गांव में जनसभा के लिए गाड़ी से उतरकर गई थीं. गाड़ी में उनका पर्स था. पर्स में से कान का स्टड (हीरे का) और घड़ी भीड़ में से किसी अज्ञात ने ले लिया. काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला, जो चिंता का विषय है.

इस दिए गए आवेदन के आधार पर घनश्यामपुर थाने में 11 फरवरी को मामला दर्ज हुआ है. केस नंबर 54/26 है. पुलिस ने जांच की जिम्मेदारी एएसआई अश्विनी कुमार को सौंपी है. इस घटना को लेकर थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है. दूसरी ओर घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चा हो रही है. बता दें कि मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से विधायक हैं. बीजेपी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया और वे जीत गईं. पहली बार विधायक बनी हैं. अब देखना होगा कि विधायक की मां के साथ हुई इस घटना का पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है.

