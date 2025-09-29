हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Crime: सीतामढ़ी में अपराधियों का तांडव, सीएसपी संचालक को गोलियों से भूना 

CSP Operator Murder: परिजनों के मुताबिक युवक छह माह से बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चला रहा था. घटना का कारण पुरानी रंजिश बताई गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

By : सुशील कुमार | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 29 Sep 2025 08:19 PM (IST)
सीतामढ़ी जिले में अपराधियों का तांडव मचा है. पुलिस एक घटना की जांच में जुटी रहती है कि अपराधी दूसरी घटना को अंजाम दे देते हैं. एक बार फिर सोमवार को सीएसपी संचालक को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सीसीटीवी फुटेज आया सामने

घटना के बाद परिजन उसे शहर के एक नर्सिंग होम में लाए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आने की बात कही जा रही है, जिसमें तीन अपराधी देखे गए हैं. घटना जिले के चोरौत थाना क्षेत्र के निमबाड़ी चौक की है. मृतक का नाम श्रवण यादव बताया गया है. वह बासुकी गांव का रहने वाला था.

श्रवण यादव पिछले छह माह से बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चला रहा था. उसके परिजन ने बताया कि श्रवण दुकान पर था, इसी बीच बाइक से अपराधी पहुंचे. एक अपराधी ने श्रवण से नगद 10 हजार रुपये होने की बात पूछी. पैसा होने की बात कहते ही श्रवण को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला और फरार हो गए. परिजन ने अपराधियों की संख्या दो बताई है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में तीन अपराधी होने की बात कही गई है.

एसपी के आश्वासन पर जाम समाप्त

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, एक अपराधी बाइक पर बैठा हुआ था, जबकि दो अपराधी (काला और उजला शर्ट) दुकान पर पहुंचे और संचालक श्रवण को पांच गोलियां मार दी. फिर एक ही बाइक से तीनों अपराधी फरार हो गए. घटना से आक्रोशित लोगों ने नीमबाड़ी चौक पर ही सड़क जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी. एसपी अमित रंजन के स्तर से कार्रवाई के आश्वासन के बाद करीब एक घंटा बाद ही जाम समाप्त हो गया.

परिजनों ने बताया कि श्रवण की किसी से कोई दुशमनी नहीं थी. उसे दो पुत्र व एक पुत्री है. अपराधी दुकान से पैसों की लूटपाट कर सके या नहीं, इसकी जानकारी नहीं चल सकी है. एसपी अमित रंजन ने बताया कि घटना में संलिप्त दो अपराधियों की पहचान कर ली गई है. दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. घटना का कारण पुरानी रंजिश लगती है.

Published at : 29 Sep 2025 08:19 PM (IST)
