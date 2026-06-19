महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. शिवसेना (यूबीटी) गुट से जुड़े 6 सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अब इसे लेकर कटिहार के सांसद और कांग्रेस के सीनियर नेता तारिक अनवर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ऐसा हमेशा होता है. जब भी लोग पाला बदलते हैं तो उनको Y-प्लस सिक्योरिटी दी जाती है. उनको हर तरह से नवाजा जाता है.

गुरुवार (18 जून) को कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने आगे कहा, ''सभी लोग जानते हैं कि इसमें धन का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है. लोगों को इतनी बड़ी रकम ऑफर की जाती है जिससे उनका ईमान हिल जाता है.''

Delhi: On 'Operation Tiger', Congress MP Tariq Anwar says, “This has always happened. Whenever people defect, they are given Y-plus security and are rewarded in various ways. Everyone knows that a great deal of money is used in such situations, and people are offered such large… pic.twitter.com/QlrpMyqHrV — IANS (@ians_india) June 18, 2026

उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों की सुरक्षा हुई अपग्रेड

गौरतलब है कि महाराष्ट्र पुलिस और राज्य गृह विभाग ने उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों की सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया है. उन्हें अब Y-प्लस कैटेगरी की सुरक्षा घेरा देने के निर्देश जारी किए गए हैं. महाराष्ट्र गृह विभाग का ये आदेश राज्य की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें इन सांसदों की सुरक्षा को संभावित खतरे का संकेत दिया गया था.

उद्धव गुट के किन-किन बागियों की बढ़ाई गई सुरक्षा?

शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनमें संजय दिना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टीकर, ओमराजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे और संजय जाधव के नाम शामिल बताए जा रहे हैं. ये सभी हाल ही में पार्टी की अहम बैठकों से नदारद रहे थे. जिसके बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि ये नेता पार्टी से अलग होकर किसी अन्य गुट में शामिल हो सकते हैं या नया राजनीतिक समीकरण बना सकते हैं. हालांकि, इन दावों की अभी तक किसी पक्ष के द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर क्या बोले अनवर?

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, "वहां भी कोशिशें की जाएंगी लेकिन हमें लगता है कि अखिलेश यादव की अपनी पार्टी और उसके सदस्यों पर पकड़ बहुत मजबूत है. वहां शायद ये अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे.

Delhi: On Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya's statement, Congress MP Tariq Anwar says, “There may certainly be attempts in that direction. However, we believe that Akhilesh Yadav has a very strong hold over his party and its members. Therefore, it is… pic.twitter.com/CaByBhujAr — IANS (@ians_india) June 18, 2026

बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में जो हश्र टीएमसी का हुआ, वैसा ही कुछ हाल समाजवादी पार्टी का भी होगा. उन्होंने ये भी कहा था कि 25-26 सांसद अभी टूटने को तैयार बैठे हैं.

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