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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसपा में टूट की अटकलों पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'अखिलेश यादव की अपनी पार्टी पर पकड़...'

सपा में टूट की अटकलों पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'अखिलेश यादव की अपनी पार्टी पर पकड़...'

Tariq Anwar News: कांग्रेस सांसद ने ऑपरेशन टाइगर को लेकर कहा कि सभी जानते हैं कि इसमें धन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है. इतनी बड़ी रकम ऑफर की जाती है कि ईमानदारी डगमगा जाती है.''

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 05:06 PM (IST)
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महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. शिवसेना (यूबीटी) गुट से जुड़े 6 सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अब इसे लेकर कटिहार के सांसद और कांग्रेस के सीनियर नेता तारिक अनवर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ऐसा हमेशा होता है. जब भी लोग पाला बदलते हैं तो उनको Y-प्लस सिक्योरिटी दी जाती है. उनको हर तरह से नवाजा जाता है.

गुरुवार (18 जून) को कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने आगे कहा, ''सभी लोग जानते हैं कि इसमें धन का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है. लोगों को इतनी बड़ी रकम ऑफर की जाती है जिससे उनका ईमान हिल जाता है.''

उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों की सुरक्षा हुई अपग्रेड

गौरतलब है कि महाराष्ट्र पुलिस और राज्य गृह विभाग ने उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों की सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया है. उन्हें अब Y-प्लस कैटेगरी की सुरक्षा घेरा देने के निर्देश जारी किए गए हैं. महाराष्ट्र गृह विभाग का ये आदेश राज्य की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें इन सांसदों की सुरक्षा को संभावित खतरे का संकेत दिया गया था.

उद्धव गुट के किन-किन बागियों की बढ़ाई गई सुरक्षा?

शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनमें संजय दिना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टीकर, ओमराजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे और संजय जाधव के नाम शामिल बताए जा रहे हैं. ये सभी हाल ही में पार्टी की अहम बैठकों से नदारद रहे थे. जिसके बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि ये नेता पार्टी से अलग होकर किसी अन्य गुट में शामिल हो सकते हैं या नया राजनीतिक समीकरण बना सकते हैं. हालांकि, इन दावों की अभी तक किसी पक्ष के द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर क्या बोले अनवर?

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, "वहां भी कोशिशें की जाएंगी लेकिन हमें लगता है कि अखिलेश यादव की अपनी पार्टी और उसके सदस्यों पर पकड़ बहुत मजबूत है. वहां शायद ये अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे.

बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में जो हश्र टीएमसी का हुआ, वैसा ही कुछ हाल समाजवादी पार्टी का भी होगा. उन्होंने ये भी कहा था कि 25-26 सांसद अभी टूटने को तैयार बैठे हैं.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 19 Jun 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Congress Tariq Anwar BIHAR NEWS Operation Tiger
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