कांग्रेस की पहली सूची में 48 उम्मीदवार, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को टिकट, देखें लिस्ट
Congress Candidates List: पहले फेज के मतदान के लिए इस पहली लिस्ट में कुल 24 उम्मीदवारों के नाम हैं. बगहा से जयेश मंगल सिंह को कैंडिडेट घोषित किया गया है.
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) की देर रात कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई. इस सूची में 48 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है. पहले फेज के मतदान के लिए इसमें कुल 24 उम्मीदवारों के नाम हैं. लिस्ट के अनुसार, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है. वहीं बगहा से जयेश मंगल सिंह को कैंडिडेट घोषित किया गया है.
सीट और वहां से प्रत्याशियों के नाम देखें
बगहा- जयेश मंगल सिंह
नौतन- अमित गिरि
चनपटिया- अभिषेक रंजन
बेतिया- वासी अहमद
रक्सौल- श्याम बिहारी प्रसाद
गोविंदगंज- शशि भूषण राय
रीगा- अमित कुमार सिंह टुन्ना
बथनाहा- नलिनि रंजन झा
फुलपरास- सुबोध मंडल
फारबिसगंज- मनोज बिस्वास
बहादुरगंज- प्रो. मशवर आलम
कदवा- शकील अहमद खान
मनिहारी- मनोहर प्रसाद सिंह
कोढ़ा- पूनम पासवान
सोनबरसा- सरीता देवी
बेनीपुर- मिथिलेश कुमार चौधरी
सकरा- उमेश राम
मुजफ्फरपुर- विजेंद्र चौधरी
गोपालगंज- ओम प्रकाश गर्ग
कुचायकोट- हरि नारायण कुशवाह
लालगंज- आदित्य कुमार राजा
वैशाली- इंजीनियर संजीव सिंह
राजापाकड़- प्रतिमा कुमारी
रोसड़ा- ब्रज किशोर रवि
बछवाड़ा- शिव प्रकाश गरीब दास
बेगूसराय- अमिता भूषण
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 👇🏼 pic.twitter.com/io0WmcA5sG— Congress (@INCIndia) October 16, 2025
