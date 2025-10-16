हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD ने VIP को दिया 15 सीटों का ऑफर! मुकेश सहनी की पार्टी ने भी रख दी शर्त

RJD ने VIP को दिया 15 सीटों का ऑफर! मुकेश सहनी की पार्टी ने भी रख दी शर्त

Bihar Assembly Election 2025: 15 सीटों के साथ-साथ डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर हुआ है. अब देखना होगा कि फाइनल मुहर किस शर्त पर होती है. आगे की रणनीति क्या होती है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे लेकिन दो बार समय में बदलाव करने के बाद भी कार्यक्रम रद्द हो गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुकेश सहनी सीटों का ऐलान करते या फिर कोई बम फोड़ते यह तो पीसी होने पर ही पता चलता लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी 15 सीटों की लिस्ट वीआईपी को सौंपी है. हालांकि इस लिस्ट पर अभी वीआईपी की ओर से मुहर नहीं लगी है.

सूत्रों की मानें तो मुकेश सहनी की पार्टी ने भी शर्त रख दी है. दरअसल पार्टी को सीटों की संख्या को लेकर बहुत समस्या नहीं है, लेकिन मांग है कि जो सीटें वह चाहती है वह मिले. सूत्रों ने बताया कि 15 सीटों के साथ-साथ डिप्टी सीएम का पद देने की बात आरजेडी की ओर से कही गई है. अब देखना होगा कि फाइनल मुहर किस शर्त पर होती है और आगे की रणनीति क्या होती है.

2020 में अचानक बदल लिया था पाला

2020 के चुनावी साल को याद करें तो मुकेश सहनी अचानक महागठबंधन से एनडीए में चले गए थे. जब महागठबंधन की पीसी हुई और उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई थी तो वे कार्यक्रम से निकल गए थे यह कहते हुए कि पीठ में खंजर घोंपा गया है. इसके बाद वह एनडीए में चले गए थे. 

2020 में 11 सीटों पर लड़े थे सहनी

2020 के चुनाव में एनडीए में बीजेपी के खाते में 121 सीट गई थी. इसमें से 11 सीट बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी को दे दी थी. ये 11 सीटें ब्रह्मपुर, बोचहां, गौरा बौराम, सिमरी बख्तियारपुर, सुगौली, मधुबनी, केवटी, साहिबगंज, बलरामपुर, अलीनगर और बनियापुर थी. सहरसा जिले की सिमरी बख्तियारपुर से खुद मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे लेकिन आरजेडी के युसूफ सलाउद्दीन से हार गए थे. 

एमएलसी बनकर सरकार में बने थे मंत्री

2020 में मुकेश सहनी के चार प्रत्याशियों को जीत मिली थी. बोचहां से मुसाफिर पासवान, गौरा बौराम से स्वर्णा सिंह, अलीनगर से मिश्री लाल यादव, साहिबगंज से राजकुमार सिंह जीते थे. उस वक्त मुकेश सहनी को बीजेपी ने एमएलसी बनाकर पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री बनाया था. हालांकि एमएलसी का कार्यकाल डेढ़ साल के करीब ही था.

कार्यकाल खत्म होने के समय ही मुकेश सहनी बगावत पर उतर गए थे और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी उतारे थे. इसके बाद 2022 में मुकेश सहनी के विधायक राजकुमार सिंह उर्फ राजू सिंह, स्वर्णा सिंह, मिश्री लाल यादव को बीजेपी अपने पहले में कर लिया था. वीआईपी के एक विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया था जिसके बाद जुलाई 2022 में बोचहां में उपचुनाव हुआ था. इस सीट से आरजेडी ने मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को टिकट दिया और उनकी जीत हुई.

Published at : 16 Oct 2025 06:33 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Mukesh Sahani Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
विराट का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा; फिर भी सबसे अमीर नहीं कोहली
विराट कोहली का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा
साउथ सिनेमा
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
'रूसी तेल खरीद पर लगाए प्रतिबंध तो देंगे करारा जवाब', अमेरिका ने दी धमकी तो चीन ने सुना डाला
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
विराट का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा; फिर भी सबसे अमीर नहीं कोहली
विराट कोहली का बैंक बैलेंस, गिल-रोहित और हार्दिक पांड्या के कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा
साउथ सिनेमा
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
'खलीफा' में गोल्ड स्मगलर बनेंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, बर्थडे पर सामने आया फर्स्ट लुक
इंडिया
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
गुजरात
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
जनरल नॉलेज
Dog Evolution: कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
ट्रेंडिंग
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget