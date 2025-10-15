RJD की राह पर कांग्रेस! बिहार चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों को दिया टिकट

महागठबंदन में सीट शेयरिंग का औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, न उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है. आरजेडी की तरह कांग्रेस ने भी सिंबल बांटना शुरू किया. बरबीघा से त्रिशूलधारी सिंह, नालंदा से कौशलेन्द्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया, राजापाकड़ से प्रतिमा दास, औरंगाबाद से आनन्द शंकर और बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीब दास को सिंबल दिया. वजीरगंज विधानसभा से डॉ शशि शेखर सिंह को पार्टी ने सिंबल दिया है.

बछवाड़ा सीट पर होगी फ्रेंडली फाइट

कुटुंबा से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम को सिंबल मिला है. बछवाड़ा सीट पर महागठबंधन में फेंडली फाइट होगी. CPI ने पहले ही अवधेश राय को पार्टी का सिंबल दे दिया है. सुल्तानगंज से लालन कुमार को कांग्रेस का सिंबल दिया गया है.

अब तक महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चुनावी योद्धा रण में उतरने के लिए नामांकन भरने लगे हैं. महागठबंधन समन्वय समिति के प्रमुख तेजस्वी यादव ने बुधवार को अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर से नामांकन भर दिया. इधर, महागठबंधन में शामिल भाकपा (माले) के भी छह उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन किया. भाकपा (माले) की ओर से फुलवारीशरीफ से निवर्तमान विधायक गोपाल रविदास ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया तो दीघा से दिव्या गौतम, तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी, अगिआंव से शिवप्रकाश रंजन, डुमरांव से अजीत कुमार सिंह और भोरे से जितेंद्र पासवान ने पर्चा दाखिल किया.

सामने आई कांग्रेस की आंतरिक कलह!

इस बीच, उम्मीदवारों की सूची जारी होने से पहले ही कांग्रेस में आंतरिक कलह भी सामने आई है. कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से पटना पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का जमकर विरोध किया. कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए नेताओं पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए.

बता दें कि महागठबंधन के नेताओं के सीट बंटवारे को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन अब तक सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हो सकी. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.