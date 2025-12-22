Video: 'क्या आप माफी मांगेंगे?' हिजाब विवाद के बीच पूछा गया सवाल, CM नीतीश कुमार ने दिया ऐसा जवाब
Hijab Controversy: दिल्ली एयरपोर्ट पर हिजाब मामले को लेकर पूछे गए सवालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया है. एयरपोर्ट से निकलते समय मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर गाड़ी में बैठ गए.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर महिला डॉक्टर के हिजाब से जुड़े मामले को लेकर चर्चा में हैं. सीएम नीतीश कुमार पर एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का आरोप लगा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री से माफी की मांग की.
इसी बीच नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर निकले. दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वे पहुंचे तो वहां मौजूद मीडिया ने उनसे इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल पूछे.
हिजाब विवाद के सवालों से बचते नजर आए सीएम
जानकारी के अनुसार, मीडिया ने पूछा कि महिला डॉक्टर का हिजाब क्यों खींचा गया और क्या वे इस मामले में माफी मांगेंगे. लेकिन मुख्यमंत्री ने इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया. उन्होंने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठ गए. एयरपोर्ट पर उनका यह रवैया कैमरों में कैद हो गया, जिसके बाद यह वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगा. लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी कि आखिर मुख्यमंत्री इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं.
कैमरे के सामने पूरी तहर शांत दिखे सीएम
दिल्ली पहुंचने के बाद भी हालात कुछ अलग नहीं रहे. जब एबीपी न्यूज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हिजाब मामले पर सवाल पूछा, तब भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. कैमरे के सामने वे पूरी तरह शांत नजर आए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए.
मुख्यमंत्री को खुलकर रखनी चाहिए अपनी बात- विपक्ष
मुख्यमंत्री की इस चुप्पी को लेकर सियासी हलकों में तरह-तरह की बातें हो रही हैं. विपक्ष का कहना है कि यह मामला महिलाओं के सम्मान और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है. इसलिए मुख्यमंत्री को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए. वहीं, उनके समर्थक इसे बेवजह तूल देने का आरोप लगा रहे हैं.
फिलहाल, हिजाब को लेकर उठे इस विवाद पर नीतीश कुमार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन उनकी खामोशी ने इस मुद्दे को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है.
