हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसदन में CM नीतीश कुमार बोले- मैं प्रधानमंत्री को सलाम करता हूं', विपक्ष से कहा, 'आप लोग ऐसा...'

सदन में CM नीतीश कुमार बोले- मैं प्रधानमंत्री को सलाम करता हूं', विपक्ष से कहा, 'आप लोग ऐसा...'

Nitish Kumar News: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कई बार बिहार आए हैं और कई परियोजनाओं की शुरुआत की.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार को मिल रहे सहयोग का जिक्र करते हुए गुरुवार (4 दिसंबर) को केंद्र सरकार की खुलकर प्रशंसा की. उन्होंने राज्य विधानसभा के सदस्यों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए हाथ उठाएं. उन्होंने राज्यपाल द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान यह बात कही.

केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है- सीएम

लगातार पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके नीतीश कुमार ने अपने पिछले 20 साल के शासनकाल में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से बात की. उन्होंने 20 मिनट के भाषण के अंत में उन्होंने कहा, “राज्य के विकास के लिए हमें केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है. जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में केंद्र ने सड़कों, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण को लेकर विशेष वित्तीय सहायता दी.”

सीएम ने कहा, “इसके बाद फरवरी 2025 में पेश किए गए बजट में मखाना बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, साथ ही हवाई अड्डे बनाने और पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की गई. इसी साल बिहार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी का अवसर भी मिला.”

मैं प्रधानमंत्री को सलाम करता हूं- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा, “इन सभी चीजों के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सलाम करता हूं. मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे हाथ उठाकर ऐसा करें.” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कई बार बिहार आए हैं और कई परियोजनाओं की शुरुआत की है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा, “अब राज्य के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है. अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी. सभी क्षेत्रों में काम और तेजी से आगे बढ़ेगा.”

विपक्ष की ओर इशारा कर क्या बोले?

अपनी सीट पर बैठने से पहले उन्होंने विपक्ष के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए हाथ नहीं उठाए. उन्होंने कहा, “आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? दो-तीन बार मैं आप लोगों के साथ हो गया था. लेकिन जब आपने शरारतें शुरू कर दीं, तो मैं अलग हो गया. अब मैं (एनडीए) छोड़ने वाला नहीं हूं.” यह सुनकर सदन में जोरदार ठहाके गूंज उठे.

साल 1990 के दशक से बीजेपी के सहयोगी रहे नीतीश कुमार ने पिछले दस वर्ष में आरजेडी–कांग्रेस गठबंधन के साथ दो बार सरकार बनाई, लेकिन दोनों बार सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलीं. बाद में, उन्होंने विधान परिषद में भी सदस्यों से यही अपील की. कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं.

विपक्ष ने किस बात पर जताई नाराजगी?

वहीं दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने नाराजगी जताई कि सभापति ने उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं दी. विपक्ष के अनुसार उन्हें यह बताते हुए रोक दिया गया कि उनके प्रस्तावित संशोधनों को ही उनकी ओर से दिए गए सुझावों के रूप में माना जाएगा.

विधानसभा में चर्चा करीब दो घंटे चली और अंत में सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जवाब दिया. बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि वह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर बिहार में “बुलडोजर राज” कायम करना चाहते हैं.

यहां बुलडोजर कोई मुद्दा नहीं- सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने कहा, “बिहार सुशासन के लिए जाना जाता है, जिसके नीतीश कुमार पर्याय बन चुके हैं. यहां बुलडोजर कोई मुद्दा नहीं है. मेरा नाम सम्राट चौधरी है और यह तय समझिए कि मैं बुलडोजर का प्रतीक नहीं हूं. हां, अवैध कब्जों पर कार्रवाई हो रही है, जो अदालत के निर्देशों के अनुसार की जा रही है. माफिया पर भी सख्ती जारी रहेगी.”

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 05:49 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar PM Modi BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
रूस की 14 करोड़ आबादी में कितने फीसदी मुस्लिम, तेजी से क्यों फैल रहा इस्लाम? जानें 2030 तक कितने होंगे मुसलमान
रूस की 14 करोड़ आबादी में कितने फीसदी मुस्लिम, तेजी से क्यों फैल रहा इस्लाम? जानें 2030 तक कितने होंगे मुसलमान
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, वेस्टर्न ड्रेस पहने तस्वीरें वायरल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, वेस्टर्न ड्रेस पहने तस्वीरें वायरल
Advertisement

वीडियोज

Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, शानदार Acting Family Entertainer & More
Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
रूस की 14 करोड़ आबादी में कितने फीसदी मुस्लिम, तेजी से क्यों फैल रहा इस्लाम? जानें 2030 तक कितने होंगे मुसलमान
रूस की 14 करोड़ आबादी में कितने फीसदी मुस्लिम, तेजी से क्यों फैल रहा इस्लाम? जानें 2030 तक कितने होंगे मुसलमान
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, वेस्टर्न ड्रेस पहने तस्वीरें वायरल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, वेस्टर्न ड्रेस पहने तस्वीरें वायरल
क्रिकेट
टेस्ट में टी20 वाली धाकड़ बैटिंग, रूट-आर्चर ने कंगारुओं को रुलाया, स्टार्क की मेहनत बेकार
टेस्ट में टी20 वाली धाकड़ बैटिंग, रूट-आर्चर ने कंगारुओं को रुलाया, स्टार्क की मेहनत बेकार
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
जनरल नॉलेज
Vladimir Putin India Visit: मॉस्को से भारत आने के लिए किन-किन देशों का एयर स्पेस यूज करेंगे पुतिन? एक क्लिक में देखें डिटेल
मॉस्को से भारत आने के लिए किन-किन देशों का एयर स्पेस यूज करेंगे पुतिन? एक क्लिक में देखें डिटेल
लाइफस्टाइल
Nighttime Online Shopping: क्या सोते वक्त आप भी जल्दी कर लेते हैं ई-शॉपिंग, जानें कैसे बन रहे तकनीक की कठपुतली?
क्या सोते वक्त आप भी जल्दी कर लेते हैं ई-शॉपिंग, जानें कैसे बन रहे तकनीक की कठपुतली?
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget