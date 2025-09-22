पटना, आरा, बक्सर से लखनऊ जाना होगा आसान! CM ने 6495 करोड़ की गंगा पथ परियोजना का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को जेपी गंगा पथ के कोईलवर तक विस्तारीकरण योजना सहित पथ निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया. साथ ही निर्माण कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. 6495 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से पटना जिला के दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुंच पथ) तक 35.65 किमी लंबी जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तारीकरण होगा.

जेपी गंगापथ परियोजना का विस्तारीकरण

जेपी गंगापथ परियोजना के विस्तारीकरण का काम पूरा होने से पटना-आरा-बक्सर राष्ट्रीय उच्च पथ और लखनऊ-गाजीपुर के बीच निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और आरा-मोहनिया राष्ट्रीय उच्च पथ से कनेक्टिविटी होगी. साथ ही दानापुर-छितनावां-मनेर पथ पर लगने वाली जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना आने-जाने में भी काफी सहूलियत होगी. साथ ही बिहटा हवाई अड्डा आने-जाने में भी सुविधा होगी.





कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगापथ का कोईलवर तक विस्तारीकरण कार्य आज से शुरू हो गया है. निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से ससमय पूर्ण करें. इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने से शहरवासियों को आवागमन में और सहूलियत होगी. मुख्यमंत्री ने दीघा से ही विभिन्न जिलों के 5 अन्य पथों जिनकी कुल लम्बाई 225.475 किलोमीटर है तथा जिनकी लागत 2 हजार 900 करोड़ रुपये है, का भी शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया.

कई अन्य परियोजना की भी हुई शुरुआत

इसके अंतर्गत 650 करोड़ 51 लाख की लागत से बांका, मुंगेर एवं भागलपुर जिला अंतर्गत धोरैया-इंगलिस मोड़ असरगंज पथ (लंबाई 58.47 कि.मी.) का निर्माण कार्य, 814 करोड़ 22 लाख की लागत से मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत हथौड़ी-औराई पथ में एक उच्च स्तरीय पुल (लंबाई- 21.3 कि.मी.) का पहुंच पथ सहित निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया

साथ ही 373 करोड़ 56 लाख की लागत से भोजपुर जिला अंतर्गत आरा-एकौना-खैरा-सहार पथ (लंबाई 32.26 कि.मी.) के निर्माण कार्य, 701 करोड़ 26 लाख की लागत से छपरा एवं सीवान जिला अंतर्गत छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी पथ (लंबाई-72.18 कि.मी.) के निर्माण कार्य तथा 361 करोड़ 32 लाख की लागत से नवादा, नालंदा एवं गयाजी जिला अंतर्गत बनगंगा-जेठियन-गहलौत बिन्दस पथ (लंबाई 41.25 कि.मी.) के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया.

ये भी पढे़ं: GST 2.0: बिहार चुनाव पर कितना पड़ेगा असर? NDA नेताओं ने सराहा, क्या बोले व्यापारी?