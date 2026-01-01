बिहार की नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों ने साल 2025 के आखिरी दिन अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक किया. खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्योरा देते हुए यह जानकारी दी कि उनके पास कुल चल संपत्ति 17 लाख 66 हजार 196 रुपये है. हालांकि, नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री ऐसे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी की जानकारी हैरान कर देगी.

सम्राट चौधरी के अकाउंट में 17 लाख रुपये, 200 ग्राम सोना

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं. उनके पास नकद एक लाख 35 हजार रुपये है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) खाते में 15 लाख 35 हजार 789 रुपये और HDFC बैंक खाते में 2 लाख 9 हजार 688 रुपये बताए गए हैं.

सम्राट चौधरी के पास 200 ग्राम सोना है. साथ ही, एनपी बोर राइफल और एक रिवॉल्वर भी है. उन्होंने अपने पास बोलेरो नियो गाड़ी रखी है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपये है.

विजय सिन्हा के पास कितनी संपत्ति?

वहीं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जो बीजेपी नेता हैं, उनके पास 88 हजार 560 रुपये नकद हैं. बैंक खातों में 55 लाख रुपये से ज्यादा की राशि जमा है. उनके पास 90 ग्राम सोने के आभूषण हैं, जिनकी कीमत 9 लाख 90 हजार रुपये बताई गई.

रमा निषाद के पास 3.75 करोड़ की संपत्ति, 2kg सोना

मंत्री रमा निषाद (बीजेपी) कुल संपत्ति तीन करोड़ 75 लाख की है. दो किलो सोना और छह किलो चांदी है. उनके पास 35 हजार रुपये कैश है. इसके अलावा, 63 लाख का फिक्स डिपॉजिट और बैंक जमा और निवेश 60 लाख रुपये है.

मंगल पांडे के पास एक करोड़ की संपत्ति

मंत्री मंगल पांडे (बीजेपी) के एक बैंक खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है. कुल चल संपत्ति एक करोड़ 32 लाख 16 हजार 75 रुपये बताई गई है. उनके पास 240 ग्राम सोना और 52 हजार रुपये की राइफल है. पास 59 हजार रुपये नकद हैं

मदन सहनी के पास क्या-क्या?

मंत्री मदन सहनी (जदयू) नाम 3.91 लाख रुपये बैंक में जमा है. 40 लाख रुपये के कर्जदार हैं. उन्होंने 36 लाख रुपये बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश कर रखा है. उनके पास दो करोड़ से ज्यादा की गैरकृषि योग्य भूमि है. तीन वाहन हैं- 10.70 लाख की टाटा इंडिगो, 7.35 लाख का स्कार्पियो और 20.04 लाख का एमजी हेक्टर. उनके पास 91 ग्राम सोना है.

सुनील कुमार के पास कार नहीं, लेकिन एक रिवॉल्वर

मंत्री सुनील कुमार (जदयू) के पास मात्र 47 हजार रुपये नकद हैं. उनके पास कोई निजी वाहन नहीं है. उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है. विभिन्न बैंकों व वित्तीय संस्थानों में एक करोड़ 60 लाख रुपये से ज्यादा पैसा निवेश कर रखा है

लेशी सिंह पर 43 लाख का कर्ज

मंत्री लेशी सिंह (जदयू) 10 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी है. उनके ऊपर 43.67 लाख का कर्ज है. उनके पास 5.51 लाख नकद हैं. विभिन्न बैंकों में 42.63 लाख का निवेश व जमा है.

बीजेंद्र यादव के बैंक खाते में दो करोड़

मंत्री बीजेंद्र यादव (जदयू) के पास 15 ग्राम स्वर्णाभूषण है और वे मात्र 50 हजार नकदी रखे हुए हैं. दो बैंक खाते हैं जिनमें दो करोड़ 43 लाख 39 हजार 213 रुपये जमा हैं.

विजय चौधरी की संपत्ति का ब्योरा

मंत्री विजय चौधरी (जदयू) के पास नकद एक लाख रुपये हैं. कुल एक करोड़ 12 लाख 73 हजार की चल संपत्ति है. समस्तीपुर में 6 बीघा खेतिहर भूमि है.

संजय सिंह के पास दो-दो हथियार

मंत्री संजय सिंह (LJP R) के पास 450 ग्राम सोने का जेवर है. दो-दो हथियार रखे हुए हैं. एक रायफल और दूसरी पिस्तौल. पास 85 हजार नकदी रखे हैं. पटना में अपने नाम दो मकान हैं