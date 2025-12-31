हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM नीतीश कुमार के पास ₹20552 कैश, साल के आखिरी दिन खुद सार्वजनिक किया संपत्ति का ब्यौरा

CM नीतीश कुमार के पास ₹20552 कैश, साल के आखिरी दिन खुद सार्वजनिक किया संपत्ति का ब्यौरा

Nitish Kumar Property: बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास तीन बैंक खाते हैं. उन पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का कोई कर्ज नहीं है. एक 2015 मॉडल की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार है.

By : शशांक कुमार | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 31 Dec 2025 11:10 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 के आखिरी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति को ब्यौरा सार्वजनिक किया. एक मुख्यमंत्री के प्रोफाइल को देखते हुए आंकड़े चौंकाने वाले हैं. सीएम नीतीश कुमार सादगी के साथ जीते हैं. इस बार की घोषणा में उनकी चल और अचल संपत्ति के साथ-साथ नकद और बैंक बैलेंस का विस्तृत ब्यौरा शामिल है.

तीन बैंक अकाउंट, कितना पैसा जमा है?

सीएम नीतीश के पास नकद 20 हजार 552 रुपये हैं. उनके पास कुल तीन बैंक खाते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पटना सचिवालय शाखा में उनके खाते में 27 हजार 217 रुपये जमा हैं. पंजाब नेशनल बैंक के बोरिंग रोड शाखा में उनके खाते में 27 हजार 191 रुपये जमा हैं. SBI पार्लियामेंट्री हाउस दिल्ली शाखा में 3 हजार 358 रुपये हैं. उनके तीन बैंक खातों में कुल जमा राशि 63,766.56 रुपये है

सीएम के पास एक कार, कीमत कितनी?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का कोई कर्ज नहीं है. उनके पास फोर्ड इकोस्पोर्ट कार (2015 मॉडल) है जिसकी कीमत 11 लाख 32 हजार 753 रुपये है.

कुल चल संपत्ति 17 लाख 66 हजार 196

इसके अलावा दिल्ली के द्वारका स्थित Sansad Vihar Co-op Housing Society में 1000 स्क्वायर फीट का एक आवासीय फ्लैट है. यह संपत्ति उन्होंने 23 अप्रैल 2004 को खरीदी थी. उस समय इसकी कीमत 13 लाख 78 हजार 330 रुपये थी. वर्तमान में इस फ्लैट का बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ 48 लाख रुपये आंका गया है. करीब 2 लाख 3 हजार रुपये की ज्वैलरी है. घरेलू उपयोग के सामान और अन्य वस्तुओं को मिलाकर उनकी कुल चल संपत्ति 17 लाख 66 हजार 196 रुपये बताई गई है.

गौरतलब है कि नीतीश कुमार 10 बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं जो अपने आप में रिकॉर्ड है. पहली बार 3 मार्च 2000 को वो सीएम बने थे. इसके बाद दूसरी बार 25 नवंबर 2005, तीसरी बार 26 नवंबर 2010, चौथी बार 22 फरवरी 2015, पांचवीं बार 20 नवंबर 2015, छठी बार 27 जुलाई 2017, सातवीं बार 16 नवंबर 2020, आठवीं बार 10 अगस्त 2022, नौवीं बार 28 जनवरी 2024 और 10वीं बार 20 नवंबर 2025 को सीएम पद की शपथ ली.

Published at : 31 Dec 2025 11:01 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIHAR NEWS
