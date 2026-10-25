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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार‘फारूक अब्दुल्ला भारत के दुश्मन’, कांग्रेस पर भी बरसे गिरिराज सिंह

‘फारूक अब्दुल्ला भारत के दुश्मन’, कांग्रेस पर भी बरसे गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव का दावा किया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 25 Oct 2026 03:56 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और उनके पिता पर विवादित टिप्पणी की. साथ ही, कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी जम्मू-कश्मीर के हालात के लिए जिम्मेदार ठहरायाय गिरिराज सिंह ने दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में रोजगार और पर्यटन के अवसर बढ़े हैं.

गिरिराज सिंह ने कहा, “फारूक अब्दुल्ला और इनके पिता ये सब भारत के दुश्मन हैं, ये कांग्रेस के पाप के परिणाम हैं.” उन्होंने नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के लिए कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार हैं. 

यह भी पढ़ें- मोकामा में 35 साल से दबदबा, कभी खुद तो कभी पत्नी विधायक; कौन हैं अनंत सिंह?

जेएनयू और जामिया के नारों का किया जिक्र

केंद्रीय मंत्री ने जेएनयू में हुए एक पुराने विवाद का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि वहां अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए गए थे. इसके बाद उन्होंने जामिया से जुड़े पोस्टर और ‘फ्री कश्मीर’ तथा ‘फ्री खालिद’ जैसे नारों का जिक्र क्या. गिरिराज सिंह ने ऐसे नारों से जुड़े लोगों को ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ बताते हुए उनकी आलोचना की हौ. 

CAA विरोध और दिल्ली दंगों को लेकर भी निशाना

गिरिराज सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध और दिल्ली में हुए दंगों का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में शामिल लोग देश के खिलाफ काम करते हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव का दावा

गिरिराज सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां की स्थिति बदली है. अब पर्यटन बढ़ रहा है और लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीर के विकास को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. 

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 25 Oct 2026 03:56 PM (IST)
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