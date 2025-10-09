सीट शेयरिंग पर नित्यानंद राय के साथ बैठक खत्म, चिराग पासवान ने दिया ये बड़ा बयान

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए में सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान और नित्यानंद राय के बीच गुरुवार (09 अक्टूबर) को हुई बैठक खत्म हो गई है. नित्यानंद राय ने कहा कि सबकुछ ठीक और सकारात्मक है. चिराग पासवान ने भी कहा कि बैठक सकारात्मक रही. दोनों नेताओं के बीच ये बैठक दिल्ली में हुई.

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, ''हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट सब कहानी बता रही है. बातचीत सकारात्मक रही है.'' वहीं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''इन्होंने बता दिया है बातचीत सकारात्मक रही है. बाकी सब बैठकर आराम से बताया जाएगा.''